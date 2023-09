Финансовые новости: Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Порядок составления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленной в Приложении 1 к Указанию Банка России от 27.11.2017 № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации» (далее — Указание), регламентируется Порядком составления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленным в Приложении 1 к Указанию (далее — Порядок).

Также пунктом 19 Приложения 2 к Указанию установлена Таблица группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах (далее — Таблица), которая также может использоваться профессиональными участниками рынка ценных бумаг при составлении отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленной в Приложении 1 к Указанию.

Вместе с тем, в случае возникновения несоответствия требований Порядка и Таблицы, профессиональный участник рынка ценных бумаг должен руководствоваться требованиями Порядка.

