Финансовые новости: Обновление Т0 полигона Spectra

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые пользователи тестового полигона Срочного рынка!

2 октября 2023 года мы начнем обновление Т0 полигона SPECTRA до версии, соответствующей промышленной – 7.15. Полигон будет недоступен для подключения по 3 октября 2023 г. включительно.



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Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

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