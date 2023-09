Учёные СПбГАСУ повышают эффективность транспортно-технологических машин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Сергей Репин

Сергей Репин, профессор кафедры наземных транспортно-технологических машин СПбГАСУ, выполнил научно-исследовательскую работу (НИР) «Теоретическое исследование и разработка конструкции амортизатора с регулируемой демпфирующей характеристикой для шасси транспортно-технологических машин строительства» в рамках конкурса грантов на выполнение научно-исследовательских работ научно-педагогическими работниками Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета в 2023 г.

Многие мобильные транспортно-технологические машины (ТТМ – краны, экскаваторы, машины для ремонта и содержания дорог, передвижные ремонтные мастерские и др.) выполнены на базе шасси грузовых автомобилей. В силу специфики использования ТТМ в основном передвигаются по дорогам с неусовершенствованным покрытием, содержащим крупные неровности, и поэтому испытывают большие динамические нагрузки, неблагоприятно влияющие на скорость их перемещения, долговечность, комфорт персонала. Повышение плавности хода ТТМ позволило бы решить проблему передвижения по неровным дорогам. Но, поскольку современные подвески шасси грузовых автомобилей не способны обеспечить должную плавность хода ТТМ, требуются дополнительные исследования в этом направлении.

Плавность хода машин обеспечивается подвеской шасси, включающей рычажную систему, упругие и демпфирующие элементы. Упругие элементы воспринимают ударную нагрузку в процессе проезда по неровностям, а демпфирующие – гасят колебания после прохождения неровностей. В типовых подвесках упругие и демпфирующие элементы выполняются раздельно – упругие в виде пружин и рессор, демпфирующие в виде амортизаторов. Ранее Сергею Репину вместе с другими сотрудниками кафедры наземных транспортно-технологических машин удалось разработать амортизаторы, включающие в себя оба вида элементов. Причём для упругих элементов предусмотрена возможность адаптации подвески к различным типам дорог, в том числе и с большими неровностями.

В рамках выполнения настоящей НИР разработана конструкция амортизатора с регулируемой демпфирующей характеристикой, математически описана её работа. Разработана программа для ЭВМ, обеспечивающая выбор параметров амортизаторов для различных по массе шасси, регулирование упругой и демпфирующей характеристик для адаптации к различным типам дорог.

Практическое использование разработанных амортизаторов позволит существенно повысить эффективность ТТМ за счёт увеличения скорости перемещения по неровным дорогам, повышения долговечности.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI