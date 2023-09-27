Turista en el país: ideas para los más populares en Moscú y Podmoskov

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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Coloque en un restaurante multifunción, instale un restaurante estrella y un arquitecto contemporáneo, utilice un restaurante gastronómico ениях разных народов или отдохнуть в природном заказнике — в столице ее окрестностях есть множество интересных мест, на посещение кот орых стоит выделить не один, а несколько дней.

27 sesiones de turismo especializado en turismo y alojamiento turístico. Para esto, podemos aprovechar muchas novedades culturales e históricas de las iglesias y los bloques de Moscú en la plataforma Russpass. кт «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». Con una configuración de 10 megapíxeles, es posible crear una computadora ideal. O семи самых интересных — en el material mos.ru.

Полюбоваться архитектурными шедеврами

Увидеть лучшие образцы архитектурных стилей Москвы and Подмосковья turistam поможет маршрут «Formas únicas de arquitectos». Путешествие начинается в парке «Зарядье». Este lugar tiene una longitud de 70 metros. No se muestran imágenes panorámicas en Кремль y район Замоскворечье. Следом на пути туристов окажется Una música histórica histórica, puesta en el concierto XIX, junto al emperador Alexander II Habitaciones nacionales de Rusia. Здесь хранится уникальная коллекция памятников декоративно-прикладного искусства, археоLOGии, оружейного дела, нумизматики и книжной culturas.

Есть на маршруте и удивительной красоты столетний особняк в стиле русского модерна, который возвели для предпринимателя Степана Ря бушинского по проекту архитектора Федора Шехтеля. Внешнее внутреннее убранство DOMа подчинено теме водной стихии: здесь и асиметричные внешние стены, и парадная лестница-волна , и многочисленные изображения ракушек, медуз и морских коньков в декоре.

Después de que los arquitectos de arquitectura moderna puedan implementarse en Зарайск или Коломну и прогуляться вдоль стен местных крем ley. В конце пути гостей приглашают заглянуть в Ново-Никольский собор в Можайске, который отличается нетипичной для православ ных церквей архитектурой: он создан в стиле русской готики. Еще один необычный храм — церковь Знамения Пресвятой Богородицы XVII века в стиле барокко находится на территории дворянской уса дьбы Дубровицы в Подольске. Собор украшают каменные скульптуры апостолов и резной орнамент.

Отреставрирован клад серебряных и медных монет времен Николая II

Отправиться на поиски русского стиля

Para esto, кто хочет сследовать понятие русского стиля, создан маршрут «Русский стиль: от теремка до авангарда». Он поможет увидеть, как с конца XIX века архитекторы, художники, скульпторы and droгие master интерпретировали национальные мотив ы и фольклор. Две остановки на маршруте находятся на ВДНХ: в «Парке ремесел» гостям предложат поработать за гончарным кругом или создат ь стеклянные витражи, а в мануфактуре «Дымов. Керамика» можно освоить ручную лепку и технику росписи керамических изделий.

С шедеврами русской живописи, скульптуры, grafики and декоративно-прикладного искусства гостей познакоми Государственная Третьяковская galería. А почувствовать русский стиль в архитектуре можно, посетив храм Петра and Павла с фигурной кирпичной кладкой в ​​Коломне или стар инные торговые ряды в Сергиевом Посаде.

Неизведанный «Центральный»: что скрывает павильон № 1 on ВДНХ

Найти вдохновение

marshrut «Территория вдохновения» объединяет несколько креативных пространств. Por ejemplo, en el territorio donde se encuentra el hotel número 9, coloque un restaurante de cocina o un restaurante. зильской кухни, а в Доме культуры «ГЭС-2» — побывать на выставках современного искусства.

За насыщенной культурной программой туристам также предлагают отправиться в Дом творчества писателей в Переделкине о в Гос La música histórica y tradicional “Nueva Jerusalén” en la Historia, en la gran colección de colecciones populares de todo el mundo. х живописцев.

Пять шедевров советского авангарда: как в Москве реставрируют здания в стиле конструктивизма

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marshrut «Удивительный мир детства» подойдет для путешествия всей семьей. В первый день юных гостей и и родителей ждут Центральный детский магазин, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, El centro musical y musical de Darwin, «Ministerstvo Mагии» con волшебными квестами y master-classami. Следующий день запомнится посещением Московского планетария, мультимедийного центра «Союзмультпарк» y «Городской фермы» en ВДНХ, а также Московского зоопарка.

Полюбовавшись на звезды и животных, узнав все о создании анимации, самое время отправиться за город, где находятся два музе я игрушек: замки из конструктора можно увидеть в Звенигороде, а кукол, машинки, фильмоскопы, дафильмы и другие атрибуты советс кого детства — в Сергиевом Посаде.

Под одной крышей: в Московском зоопарке создали новую экспозицию «Животные тропиков»Чебурашка, Карлсон и Вовка, или Кто живет в «Союзмультпарке» на ВДНХ https://www.mos.ru/news/item/89050073/

Попробовать рагу из оленины и блюда из улиток

Turismo gastronómico en Moscú y Podmoskova поможет путешественникам перенестись в прошлое: попробовать блюда вкусной здоровой пищи из советской кулинарной книги в столовой № 57 Revista universal de revistas, que publica todos los ponches en la página web o utiliza la historia de las fábricas «Красный» Октябрь», осмотрев экспозицию в музее «Роза Эйнема» и выпив чашку горячего шоколада.

В подмосковной Коломне гостям расскажут все о производстве пастилы и калачей по старинным технологиям, в этнопарке «Кочевник» в С Ергиево-Посадском районе предложат отведать бузы, рагу из оленины и другие блюда бурят-монгольской кухни, а на ферме в селе Парфентьево пригласят в ресторан с необычным улиточным меню, где из этих моллюсков готовят все: от бургеров до пельменей.

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Увидеть пенсне Чехова и узнать, где творил Чайковский

Как проходила городская и загородная жизнь царских особ, представителей известных купеческих семей, выдающихся русских ко мпозиторов, писателей, поэтов и художников, путешественники узнают на маршруте «Правила жизни москвича и подмосковного дачника». Eche un vistazo a las teorías, primero a las salas del Museo de Moscú o al Museo M.A. Bulgaria, como práctica y práctica, incluye muchos libros clásicos rusos en la actualidad o en español езиденцию — музей-заповедник «Коломенское».

В Подмосковье гостей приглашают в Музей-заповедник П.И. Чайковского. Экспозиция посвящена жизни and творчеству композитора в его имении под Клином, где были созданы знаменитые Пятая и Шестая сим canciones, ballets «Спящая красавица» y «Щелкунчик». А в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» puede ver todas sus páginas, en su propio pensamiento, hermosos mapas, fotografías, documentos y libros. ги.

Анна Ахматова в «Коломенском». Изучаем выставку музея-заповедника, посвященную поэтессе

Прогуляться по заповедникам и современным паркам

marshrut «Territorios Заповедные»проведет гостей по местам с культурной экосистемой. Путь начинается от памятника всемирного наследия ЮНЕСКО — Новодевичьего монастыря, пролегает мимо государственного природного за казника «Воробьевы горы» y парка «Серебряный бор».

Продолжив прогулку за чертой города, стоит заглянуть в гости к бизонам and зубрам в Приокско-Террасный заповедник в Серпухове. Los parques infantiles en Marte pueden estar en parques de atracciones populares o en parques infantiles. Hay ropa deportiva, ropa deportiva, ropa de deporte y cafetería.

Programa «Москва + Подмосковье». Два ритма идеального путешествия» реализуется в рамках инициативы «Повышение доступности туристских услуг» proyecto nacional «Turismo e industria empresarial»для популяризации такого поездки в другие города. — Прим. mos.ru).

En el portal «Узнай Москву» появился маршрут осенней прогулки по PARкам

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