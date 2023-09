Темпы роста мировой экономики могут оказаться одними из самых низких за последнюю четверть века

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

С 2022 по 2030 год ожидается, что среднегодовой темп роста мирового ВВП снизится примерно на треть по сравнению с теми темпами, которые были в начале XXI века, — до 2,2% в год (и даже ниже) против 3,2% в 2011–2021 годы и 4,0% в 2000–2010 годы. Такой прогноз приводится в докладе НИУ ВШЭ «Обзор актуальных прогнозов мировой экономики», который подготовлен в рамках стратегического проекта «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования» программы «Приоритет-2030» . В нем эксперты рассматривают долгосрочные прогнозы развития мировой экономики, сделанные в 2023 году МВФ, Всемирным банком и Институтом финансовых исследований Китайского народного университета. К серьезному замедлению темпов роста мирового ВВП может привести рост геополитической напряженности, накопленные проблемы вследствие прошедших кризисов, в особенности последствия пандемии COVID-19 (в т.ч. усиление глобальных дисбалансов фискального характера, рост долговой нагрузки и монетарная дилемма), а также внутренние проблемы, с которыми сталкивается финансовая система стран ЕС и США, пишут эксперты ВШЭ. Эти факторы могут повлиять на трансграничные инвестиции, цены на активы, платежные системы и способность банков предоставлять кредиты и в целом снизить устойчивость мировой экономики к внешним вызовам. При этом любые дополнительные шоки могут столкнуть мировую экономику в рецессию, обращают внимание авторы доклада. Особенно уязвимы к этим возможным шокам будут беднейшие малые государства в силу большей зависимости от внешней торговли (в особенности от спроса и цен на сырьевые товары) и международного финансирования, слабой диверсификации экономики, высокой долговой нагрузки по отношению к доходам бюджета и подверженности стихийным бедствиям. В своем последнем отчете МВФ, в частности, подчеркивает, что мировая экономика входит в стадию самого медленного роста более чем за 30 лет, отмечают эксперты ВШЭ. Мир сталкивается с геополитической фрагментацией, сокращением численности рабочей силы в развитых странах мира и в Китае и замедлением темпов экономического роста ранее быстро растущих экономик (в основном развивающихся), признают в Международном валютном фонде. При этом, согласно оценкам Института финансовых исследований Китайского народного университета, существует три возможных сценария, по которым будет развиваться мировая экономика. Это оптимистичный, нейтральный и пессимистичный сценарии. В рамках них ожидается, что мировой ВВП будет расти до 2030 года среднегодовыми темпами в 3,1%, 2,6% и 1,9% соответственно. Наиболее вероятным является нейтральный сценарий с учетом того, что среднегодовые темпы роста таких стран, как Китай и Индия, будут выше 4% в среднесрочной перспективе, считают в Институте финансовых исследований Китайского народного университета. Неспособность обратить вспять или хотя бы приостановить начавшееся широкомасштабное замедление роста ВВП окажет значительное влияние на способность человечества бороться с такими проблемами, как сокращение бедности и изменение климата, беспокоятся во Всемирном банке. Резкое замедление глобального экономического роста будет иметь значительное влияние на достижение цели по сокращению уровня бедности к 2030 году до 3%, считают в международной организации. В долгосрочной перспективе развитие зависит от того, удастся ли избежать усиления соперничества между великими державами и новых крупных региональных конфликтов, резюмируют эксперты ВШЭ. В противном случае при усилении процессов фрагментации станет неизбежен политический и экономический раскол, который может привести к значимому усилению проблем в мировой экономике, делают они вывод.

«Кризисы последних лет и геополитическая напряженность приводят к усилению ряда среднесрочных тенденций, — отмечает Ксения Бондаренко, старший преподаватель департамента мировой экономики, эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ. — Среди них особенно выделяются трансформация мировой финансовой системы, усиление долговых проблем (как в развитых, так и в развивающихся странах) и зачастую отсутствие каких-либо эффективных мер по бюджетной консолидации, рост процессов деглобализации и регионализации. Кроме того, остаются нерешенными фундаментальные проблемы человечества: неравенство, бедность, голод и др.».

«Опубликованные в последнее время оценки перспектив развития мировой экономики наполнены весьма сдержанным оптимизмом и вполне явными опасениями перед будущим. Противостояние России и Запада, разворачивающееся американо-китайское соперничество будут оказывать существенное давление на рост мирового ВВП в долгосрочной перспективе. Это усугубляет давно сложившиеся диспропорции и еще больше снижает эффективность существующих институтов. Разрешение геополитических противоречий, перестройка мировой экономической системы, поиск ответа на демографические и технологические вызовы — до 2030 года перед мировым сообществом стоит масса трудных задач. Но отсутствие прогресса на этих направлениях может привести к тому, что 2030-е годы будут еще более напряженным временем», — комментирует Прохор Тебин, заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем ЦКЕМИ НИУ ВШЭ.

