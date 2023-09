С начала года на городских торгах реализовали 70 земельных участков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С января по август 2023 года столица реализовала на торгах 70 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и коммерческого использования. Об этом на семинаре — совещании территориальных органов Федеральной антимонопольной службы России, расположенных в Центральном федеральном округе, сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«За восемь месяцев жители столицы и предприниматели приобрели и арендовали на городских аукционах 70 земельных участков. Из них 12 — для коммерческого использования: строительства магазинов, домов быта, кафе, ресторанов и других важных для развития инфраструктуры объектов. Остальные 58 лотов реализованы для строительства частных домов», — рассказал Иван Щербаков.

Наиболее высокий уровень конкуренции наблюдался на аукционах по аренде и продаже земель для ИЖС — в среднем на каждый лот претендовали по 10 участников.

С марта этого года арендовать или купить у города земельные участки под строительство частных домов стало удобнее и проще благодаря переводу торгов в электронный формат. Теперь информация об аукционах публикуется на инвестиционном портале Москвы, а для участия в них достаточно получить усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг». Такая возможность появилась благодаря вступившим в силу изменениям в Земельном кодексе Российской Федерации. Онлайн-формат унифицирует процедуру реализации земли в столице и позволяет участникам экономить время на всех этапах городских торгов.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI