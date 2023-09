Студенческая Модель Лиги арабских государств МГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

27 сентября ректор Московского университета академик В.А. Садовничий выступил на церемонии открытия Студенческой Модели Лиги арабских государств – уникального образовательного и дипломатического формата, объединяющего студентов, ученых, экспертов и профессионалов-международников. В МГУ имени М.В. Ломоносова собрались чрезвычайные и полномочные послы Ливана, Египта, Йемена, Мавритании, Сирии, Судана, представители посольств еще шести арабских стран и Лиги арабских государств, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Л.Э. Слуцкий, научный руководитель Института Востоковедения РАН академик В.В. Наумкин, другие видные востоковеды.

Обращаясь к главам и представителям дипломатических миссий, почетным гостям, участникам и делегатам Студенческой Модели Лиги арабских государств МГУ, ректор отметил особое значение этого молодежного просветительского проекта, который способствует углублению понимания современной повестки стран Арабского мира и расширению практических навыков студентов, изучающих Ближний Восток. Он особенно востребован в преддверии 80-летия подписания первого Протокола о намерении создать межарабскую организацию, напоминая, что в 2025 году будет отмечаться юбилей организации и о том вкладе, который она внесла в объединение арабских стран Азиатского и Африканского регионов.

В.А. Садовничий отметил особую роль России, которая продолжает наращивать диалог с арабскими странами. «Мы видим поддержку и со стороны арабских государств, их глубокое понимание нашей позиции и открытость к конструктивному взаимодействию, – подчеркнул ректор. – Сегодня университеты – неотъемлемая часть сотрудничества между Россией и странами Исламского мира. Многосторонние форматы взаимодействия между университетами особенно важны как часть глобальной тенденции углубления связей между странами, регионами, университетами».

Ректор МГУ напомнил, что в мае этого года в качестве президента Российского Союза ректоров он принимал участие в работе XIV Международного экономического форума России и стран Организации Исламского сотрудничества, который прошел в Казани. Еще в 2017 году по инициативе РСР была основана Федерация ректоров российских и арабских университетов с целью укрепления сотрудничества между российскими и арабскими университетами в академической, научной и культурной сферах. Сегодня она объединяет более 70 ведущих университетов Российской Федерации и стран Арабского мира. В Бейруте и в Москве на ее площадке состоялись два форума ректоров. Третий форум прошел совсем недавно, в мае этого года в Университете Шарджи (ОАЭ) и стал, по словам ректора, «ключевым событием научно-образовательного сотрудничества России с 400-миллионным Арабским миром».

МГУ – это авторитетный модератор российско-арабского межуниверситетского диалога. По словам В.А. Садовничего, у Московского университета на данный момент более 50 действующих соглашений о сотрудничестве с университетами Алжира, Египта, Йемена, Иордании, Ирака, Катара, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Сирии, Саудовской Аравии.

В основе этой активности – давние академические традиции арабистики и востоковедения. Одна из старейших кафедр Московского университета – это кафедра арабской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. Как подчеркнул ректор, «ИСАА был и остаётся одним из основных центров по подготовке востоковедов в России. Студенты ИСАА изучают восточные языки, им преподают культуру, экономику и политику тех государств, где они мечтают работать». «В настоящее время в Институте осуществляется обучение более чем 40 языкам народов Азии и Африки», – добавил он.

Уже 20 лет партнером ИСАА в научной и образовательной работе выступает факультет мировой политики МГУ. «Сегодня он является важнейшим центром подготовки специалистов по международным отношениям и отдельным регионам, в том числе готовит квалифицированных специалистов по Арабским странам», – сказал В.А. Садовничий.

Работа преподавателей и научных сотрудников Московского университета дает возможность студентам МГУ, студентам других университетов страны расширять свои знания о культуре, истории и современной жизни Арабского мира. Этой же цели призваны способствовать действующие в МГУ студенческие Арабский и Ближневосточные клубы. Именно они выступили инициаторами и организаторами проведения Модели Лиги Арабских государств МГУ. «Запускаемая сегодня Студенческая Модель Лиги арабских государств является, по сути, первой молодежной моделью, которая проводится сразу на трех рабочих языках – арабском, английском и русском», – особо отметил ректор Московского университета на ее открытии.

В.А. Садовничий пожелал делегатам успешной, плодотворной работы, новых знакомств и всяческих успехов, а также выразил надежду, что слаженная работа по предлагаемым темам будет способствовать лучшему пониманию российской молодежью целей, задач, а также важности работы Лиги арабских государств в условиях современных вызовов. Среди обсуждаемых тем – вопросы преодоления энергетического кризиса, устойчивого развития, проблемы беженцев и их влияние на отношения между странами. Участникам модели предстоит обсуждение заявленной повестки, представление национальных позиции, а также составление и принятие резолюций по обсуждаемым проблемам.

