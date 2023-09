Студентка ГУУ выиграла «Билет в Арктику»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студентка ГУУ победила на Всероссийском конкурсе для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику», прошедшем в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В конкурсе приняло участие более 300 тысяч человек со всей страны. 30 финалистов, прошедших тщательный отбор, представили жюри свои проекты, направленные на развитие и освоение Арктики. Эксперты конкурса определили 10 победителей, которые отправятся в арктическую экспедицию на Кольский полуостров.

В десятку лучших вошла и студентка 2 курса ИГУИП ГУУ Варвара Черкасова, которая представила на конкурсе проект «ВАСТЭ – Арктический показ мод из найденных в Арктике отходов». В своей работе Варвара подняла актуальные темы экологии, переработки сырья, культурной идентичности, важности и богатства российской арктической зоны.

«О северных народах достаточно мало говорят, хотя это тоже часть России, о которой стоит рассказывать людям. Ведь культурных кодов много, они все очень разные, но вместе мы одна большая страна», — подчеркнула студентка.

В рамках предложенного проекта состоится самый северный показ мод в технике абсайкл, с интеграцией культуры северных народов, а также создание подиума и арт-объекта из мусора, которая будет найден в Арктике.

«Я родом из Благовещенска, во мне есть эвенские корни и поэтому народы крайнего севера и арктическая зона для меня очень близки. Я долго трудилась над проектом, чтобы предоставить качественные референцы и убедительную презентацию. Участвуя в конкурсе, я хотела не только испытать свои силы, но и сделать мир немного лучше», — поделилась с нами автор проекта.

Впереди победителей ждет знакомство с Арктикой: в октябре они посетят передовые научно-технологические площадки партнеров конкурса – атомный ледоход «Ленин», Кировский рудник, Кольскую ГМК и многое другое, а также своими глазами увидят природные красоты Русского Севера.

Стратегическими партнерами конкурса выступили Росатом, Норникель, ФосАгро и ЭЛ5-Энерго – компании, активно развивающие арктическое направление.

