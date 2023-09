Столичные волонтеры отправили в новые регионы России более 6,2 тонны товаров для школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Свыше 6,2 тонны канцелярских принадлежностей и других необходимых вещей отправили из Москвы учащимся школ в новых регионах России. Жители города передают товары в рамках акции «Соберем ребенка в школу». Она проходит в столице до 30 сентября включительно.

Помощь принимают ежедневно в штабах акции «Москва помогает» и волонтерских центрах «Доброе место» в Северном, Зеленоградском и Юго-Восточном административных округах. Большинство пунктов работает ежедневно с 10:00 до 19:00, с точным расписанием и списком адресов можно ознакомиться на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

Отправку в Луганскую Народную Республику (ЛНР) первой партии груза с канцелярскими товарами проведут совместно с благотворительным фондом «Зов», который будет адресно распределять помощь нуждающимся. Доставка из Москвы в ЛНР займет около двух дней.

«В составе гуманитарного груза из Москвы передано почти 1,9 тонны канцелярских принадлежностей: тетрадей, ручек и карандашей, пеналов, красок, альбомов, цветной бумаги и картона. Среди них около 100 индивидуальных наборов для школьников. Еще тонна — более четырех тысяч единиц — это книги и журналы для детей и подростков. Также отправили 3,3 тонны продуктов и вещей», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Принять участие в акции «Соберем ребенка в школу» могут все желающие, в том числе городские организации и предприниматели. «Мосволонтер» передаст все товары на новые территории в октябре.

Формировать гуманитарный груз к отправке помогают волонтеры. Более 13,5 тысячи человек уже присоединились к работе штабов. Для того чтобы записаться помощником в один из них, нужно подать заявку на сайте «Мосволонтера».

В штабах «Москва помогает» гуманитарную помощь для жителей новых регионов страны собирают на регулярной основе. За все время передано свыше 1218 тонн необходимых товаров. Так, на новые территории с осени 2022 года отправилось более 272 тонн продуктов, средств личной гигиены, одежды и хозяйственных принадлежностей. В Херсонскую область направили 22,5 тонны помощи, в Донецкую Народную Республику — 71,1 тонны товаров, в Запорожскую область — 81,4 тонны, а в ЛНР — 97,2 тонны гуманитарного груза.

Школа добрых дел и отзывчивых учеников

Добровольцы из школы № 2005 узнали об акции в социальных сетях «Мосволонтера» и решили провести ее в своем образовательном учреждении, как и годом ранее. Ребята стараются активно участвовать в городских проектах и помогать, как могут. Только в прошлом учебном году они поддержали более 120 акций и мероприятий.

Акция по сбору товаров для таких же, как и они сами, школьников нашла особый отклик в сердцах детей. В каждом корпусе и классе стояла своя «коробка добра». Когда она наполнялась, учащиеся приносили собранное в актовый зал, где волонтеры отряда принимали и упаковывали канцелярские товары для дальнейшей отправки». А в сентябре пять активистов привезли в штаб «Москва помогает» на Ленинградском проспекте тетради и ручки, карандаши, ластики, фломастеры, обложки для учебников, пеналы, портфели, мешки для сменной обуви и спортивную форму.

«Мы передали около тысячи единиц канцелярских товаров — у нас очень отзывчивые школьники и родители. В акции участвовали ученики с первого по 11-й класс всех корпусов школы. Ребята также собрали в качестве подарков книжки-раскраски, детскую литературу и игрушки. Мне кажется, учителям важно воспитывать в детях сопричастность и помогать им совершать добрые поступки», — отметила Ольга Болотских, руководитель отряда «Волонтеры школы 2005» и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В 2022–2023 учебном году отряды «Волонтеры школы 2005» помогали жителям новых регионов и участникам специальной военной операции (СВО) также в рамках других мероприятий: собирали гуманитарную помощь для бойцов, поздравляли открытками женщин-врачей в зоне СВО, отправляли письма в госпиталь и новогодние открытки военнослужащим.

Узнать больше о волонтерстве и сборе гуманитарной помощи можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI