Столичная компания ускорила производство систем пожарной безопасности благодаря нацпроекту

Столичная компания «Плазма-Т», специализирующаяся на выпуске средств для предупреждения, обнаружения и ликвидации очагов пожара, сократила время производства оборудования для систем пожарной безопасности на 38 процентов благодаря национальному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

В рамках проекта сотрудники предприятия совместно с экспертами регионального центра компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия») оптимизировали процесс производства коммутационных шкафов управления системами противопожарной защиты, которые монтируются в жилых домах, производственных и офисных помещениях и позволяют предотвращать распространение пожаров.

С помощью инструментов бережливого производства были внедрены новые стандарты обслуживания оборудования и система эффективной организации рабочих мест. Помимо этого, упорядочили очередность операций и скорректировали маршруты перемещения персонала, что позволило сократить передвижения во время работы.

Благодаря примененным технологиям время производства одного шкафа управления сократилось на 38 процентов — с 274 до 170 часов, объем производства на одного работника вырос на 11 процентов — с 0,95 до 1,05 нормо-часа, а количество шкафов, которые находятся в процессе сборки, снизилось на 58 процентов — с 130 до 55 штук. Методике бережливого производства обучены 19 сотрудников, также подготовлены два внутренних тренера, которые будут распространять полученный опыт на все производство.

Компания работает на рынке пожарной безопасности России с 1999 года и поставляет оборудование во все регионы страны, а также в Казахстан, Белоруссию и Армению.

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024-го в нем сможет принять участие 441 предприятие.

С 2022 года реализацией проекта в столице занимается АНО «Мосстратегия», подведомственная Департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

