Сообщения о пересадках на МЦК в метро стали более краткими

После открытия движения по третьему и четвертому Московским центральным диаметрам (МЦД) увеличился объем аудиосообщений в вагонах метро. Для поддержания комфортной среды во время поездок был изменен формат объявлений о пересадке на Московское центральное кольцо (МЦК).

«В сентябре 2016 года Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин открыли Московское центральное кольцо. За семь лет аббревиатура МЦК стала привычной для пассажиров, поэтому в объявлениях решили использовать ее. Теперь информация в поездах метро стала лаконичнее, а поездки будут еще комфортнее», — отметил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Московском метрополитене постоянно работают над улучшением аудиоинформирования. В 2021 году все голосовые объявления привели к единому стандарту. Летом этого года их разделили на тематические категории: «Внимание», «Информация о работе транспорта», «Информация о сервисе». Это помогает пассажирам сосредоточиться на нужном сообщении. К открытию МЦД-3 и МЦД-4 изменили более 600 аудиообъявлений, почти половина из них звучит на новых диаметрах.

