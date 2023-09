Собянин: Более 240 социально ориентированных НКО получили поддержку Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Конкурс грантов на реализацию социальных инициатив некоммерческих организаций Правительство Москвы учредило более 20 лет назад. За эти годы поддержку получили 3,2 тысячи добрых и полезных проектов. В 2023-м гранты получит 241 некоммерческая организация (НКО), ставшая победителем конкурса социальных инициатив. Всего было подано 900 заявок. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

В этом году рассматривались заявки в 12 номинациях: «Добровольчество и волонтерство», «Благотворительность», «Семейная Москва», «Молодежь Москвы», «Экология мегаполиса», «Наше наследие», «Безопасная Москва», «ЗОЖ и спорт», «Гражданские инициативы», «Городские инновации», «Творческая Москва», «Медиа Москва».

«Треть участников — дебютанты конкурса. У кого-то уже есть опыт работы, а кто-то только в начале пути. Экспертный совет оценивал реалистичность и значимость каждого проекта и определял размер гранта. Наибольшее количество победителей в номинации “Молодежь Москвы” — 66 проектов. Эта номинация всегда была одной из самых популярных, но такое количество победителей впервые. Также в тройку лидеров вошли номинации “Наше наследие” — 47 победителей — и “ЗОЖ и спорт” — 29 победителей», — подчеркнул Мэр Москвы.

Он также отметил, что для удобства участников в этом году все этапы конкурса — от подачи документов до предоставления отчетности — проводились в электронном формате.

Сергей Собянин рассказал о самых интересных проектах, ставших победителями конкурса.

Благотворительный фонд «Вариант» впервые проведет форум по развитию карьеры молодых специалистов «Карьера в культуре». На мероприятии будут представлены различные организации в сфере культуры и искусства. Участники смогут продемонстрировать свои таланты и пройти собеседование у потенциальных работодателей.

Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы» начнет реализацию проекта «Протянем руку помощи». В его рамках участники специальной военной операции смогут получить медицинскую и социальную помощь. В частности, их обеспечат лекарственными препаратами, товарами медицинского назначения и гигиеническими средствами.

Благотворительный фонд помощи научным исследованиям и разработкам «Глобал импакт альянс» («Глобальный альянс содействия») инициирует проект «Инклюзивные маршруты: решения в виртуальной реальности для детей с расстройствами аутистического спектра» (РАС). Ребят будут обучать безопасному поведению на улицах города, используя для этого возможности виртуальной реальности. К примеру, они научатся переходить дорогу. Главным итогом проекта должно стать повышение уровня социальной адаптации детей с РАС и улучшение качества их жизни в городской среде.

Московская федерация айкидо проведет Кубок Мэра Москвы по айкидо для юных воспитанников спортивных клубов.

Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Котодетки» организует проект «Хвостатые истории». Его основная задача — помочь четвероногим обитателям приютов обрести семью и новый дом. Для этого команда организации в течение года проведет несколько выставок с фотографиями собак и кошек.

Центр династии Рукавишниковых поддержки и развития искусств на грант создаст лабораторию современного искусства «Цех». Это профессиональная среда для студентов творческих вузов, где они смогут получить поддержку для открытия галерей и выставок от опытных деятелей искусства.

Общественно-гуманитарный центр «Молодежное сообщество» проведет фестиваль «Культурная столица», посетители которого смогут больше узнать о традициях разных народов нашей страны. Прошлогодние победители уже реализовали свои проекты и добились неплохих результатов.

АНО «Дирекция “Вспорте”» открыла районную площадку «Юг Москвы — комьюнити добра» — объединение волонтерских движений и организаций Южного административного округа. Его участники занимаются событийным, спортивным и культурным волонтерством: весной самостоятельно провели экофестиваль, а летом организовали большой праздник для горожан «Лето не для скуки». Самому юному активисту девять лет, а самому старшему — 62 года.

Благотворительный фонд «Второе дыхание» занимается сбором, перераспределением и переработкой одежды, а также создает сообщество нацеленных на осознанное потребление людей. Благодаря грантовой поддержке фонд установил 11 контейнеров для сбора одежды в разных районах Москвы, провел более 15 лекций и экскурсий по центру сортировки, а вещевую помощь получили более 20 тысяч человек.

АНО дополнительного образования «Профессиональный маяк» благодаря поддержке города провела в течение года четыре профориентационных фестиваля для старшеклассников и студентов средних и высших учебных заведений. Более 1500 молодых москвичей получили консультацию по выбору вуза и построению карьеры.

Благотворительный фонд «Собаки, которые любят» провел фестиваль «С собакой — можно!». Его участниками стали более 1200 человек и 35 собак из приютов. На мероприятии работал благотворительный маркет. Горожане могли передать корма, лекарства и аксессуары для животных в приютах. Было собрано 400 килограмм корма, а две собаки нашли новых хозяев. Для посетителей также провели лотерею.

Полный список лауреатов опубликован на сайте грантымэра.душевная.москва.

«Каждый реализованный проект приносит пользу жителям города, делает Москву добрее и счастливее», — отметил Мэр Москвы.

Реализовывать полезные для москвичей проекты некоммерческим организациям помогает благотворительный сервис на mos.ru. К нему присоединились уже 86 проверенных фондов, поддерживающих многодетные семьи, тяжелобольных детей, людей с инвалидностью и бездомных животных. Фонды регулярно отчитываются, куда направляются собранные средства.

