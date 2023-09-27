Сергей Собянин утвердил состав Правительства Москвы после переизбрания

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сергей Собянин утвердил состав столичного Правительства после переизбрания на должность Мэра Москвы. Соответствующие документы были подписаны 27 сентября.

Выборы Мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. Сергей Собянин одержал на них победу и официально вступил в должность на торжественной церемонии инаугурации, которая состоялась в концертном зале «Зарядье» 18 сентября.

В ходе первого после вступления в должность заседания Президиума Правительства Москвы Сергей Собянин объявил об изменениях государственных программ развития города. Многие из них актуализируют до конца 2023 года.

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