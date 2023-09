Свыше 15,5 миллиона туристов посетили Москву за восемь месяцев 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С января по август 2023 года Москву посетили свыше 15,5 миллиона путешественников. Это уже на 10 процентов больше, чем за первые три квартала 2022 года, сообщила Наталья Сергунина, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы.

«Индустрия гостеприимства остается важной частью городской экономики. Траты путешественников за восемь месяцев оцениваются в 758,4 миллиарда рублей. Таким образом, в городской бюджет поступит 103,9 миллиарда рублей. Это 87 процентов от доходов за весь 2022 год, а ведь до конца текущего года еще остается несколько месяцев», — подчеркнула Наталья Сергунина.

По ее словам, средняя загрузка гостиниц в городе достигла почти 80 процентов, что позволяет создать комфортные условия для дальнейшего развития рынка. Сегодня заполняемость столичных отелей приблизилась к оптимальной в сравнении с другими мировыми туристическими центрами. В Москве работает около 1,9 тысячи гостиниц и других объектов размещения, в которых могут разместиться 374 тысячи человек единовременно. Чаще всего туристы выбирают трехзвездочные и четырехзвездочные отели.

Основная доля турпотока приходится на россиян. Многие из них нередко совмещают поездку в Москву с посещением других регионов, поэтому город активно развивает межрегиональное сотрудничество. Так, столица реализует совместные проекты с Подмосковьем («Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия»), Санкт-Петербургом («Два города — миллион впечатлений»), Нижним Новгородом («Три столицы: от рассвета до заката»), Казанью («Две столицы одного горизонта») и другими направлениями.

Благодаря таким проектам турист получает готовую программу тематической поездки — познавательной, гастрономической и исторической — с указанием гостиниц, ресторанов, музеев, театров и достопримечательностей.

А для путешественников из Азии создан новый проект «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири». Он объединил четыре маршрута по Москве и Тюменской области.

«Мы последовательно укрепляем сотрудничество с дружественными государствами — странами СНГ, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и другими, развиваем партнерские отношения между представителями туротрасли. Только с начала этого года мы организовали восемь международных бизнес-миссий и еще три ознакомительных визита в Москву для коллег из Индии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов», — отметила Наталья Сергунина.

Она также добавила, что большим подспорьем стало введение с 1 августа 2023 года электронной визы. Въехать на территорию России по ней могут граждане более 50 государств. Так, по данным Министерства иностранных дел Российской Федерации, за первый месяц было выдано более 30 тысяч электронных виз, 55 процентов из которых пришлось на граждан Китая. В числе получателей также туристы из Индии, Турции и Саудовской Аравии.

Как подчеркнула Наталья Сергунина, индустрия туризма в Москве устойчива, несмотря на кризисы. В этом заслуга преобразований последних лет. Они проводились в комплексе, благодаря чему усиливают эффект друг друга. Это и реставрация достопримечательностей, которая позволяет сохранить самобытность города, сделать его привлекательнее как для горожан, так и для путешественников, и хорошая транспортная доступность, обеспечивающая высокую посещаемость культурных, спортивных и других мероприятий. На благоустроенных улицах увеличивается пешеходный поток, растет выручка предприятий торговли и кафе. В итоге дополнительный оборот бизнеса приносит больше налогов в бюджет, что позволяет финансировать новые проекты по улучшению жизни москвичей.

