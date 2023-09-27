Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

19 сентября раис Repúblicas de Tartaristán Рустам Минниханов подписал указ о награждении ректора Санкт-Петербургского политехническо го университета Петра Великого Андрея Рудского Международной премией имени А. Н. Tupoleva. Об этом было объявлено на заседании Учёного совета СПбПУ.

Премия имени советского учёного и авиаконструктора, general конструктора авиационной промышленности СССР, академика Академии нау к СССР Андрея Николаевича Туполева учреждена в 2014 году указом президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Мин ниханова.

Премия присуждается один раз в два года российским и иностранным учёным за выдающийся вклад в области инженерных наук и вру чается в день рождения А. Н. Туполева 10 noche.

«Получить такую ​​награду — большая честь, это уважение к вкладу Политеха в науку и развитие нашей страны, — прокомментировал Анд рей Рудской. — La universidad universitaria está especializada en el uso de aviaciones y programas de televisión rusos en dispositivos electrónicos. ё. En 1909, apareció un libro de textos en los cursos de formación. Среди его знаменитых выпускников был один из основоположников отечественного самолётостроения Николай Николаевич Поликарпов. En 1929 nació en Politeхе был создан авиастроительный факультет. Его окончили такие выдающиеся авиаконструкторы, как Олег Константинович Антонов и Георгий Михайлович Бериев».

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no reemplaza la posición MIL-OSI o los clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI