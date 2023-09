Программа реновации: в Люблине построят дом на 355 квартир

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Эксперты согласовали проект строительства дома на 355 квартир по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы. Его возведут на проспекте 40 лет Октября (земельный участок 18/13).

Новостройка будет состоять из пяти секций. В ней оборудуют одноуровневую подземную автостоянку. В доме предусмотрены 121 однокомнатная, 192 двухкомнатные и 42 трехкомнатные квартиры. В них выполнят необходимую отделку для быстрого и комфортного переезда новоселов. Во всех комнатах установят осветительные приборы, розетки и выключатели, кухни оснастят мойками и плитами, а санузлы — необходимым сантехническим оборудованием. Несколько квартир в новостройке приспособят для маломобильных граждан.

На придомовой территории создадут многофункциональное пространство для местных жителей.

«Для детских игр, отдыха и занятий спортом появятся специализированные площадки. Вместе с тем будут установлены малые архитектурные формы, разбиты газоны и цветники, высажены деревья и кустарники», — рассказала Анна Яковлева, исполняющий обязанности председателя Москомэкспертизы.

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года в столице возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации утверждена Мэром Москвы 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

