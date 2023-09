Принимаются заявки на Турнир юных биологов МФТИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Физтех-школа биологической и медицинской физики МФТИ впервые в 2023 году проводит Турнир юных биологов и приглашает к участию команды из Москвы, Московской области и других регионов России. Турнир проводится в рамках фестиваля «Гены и геномы».

I Турнир юных биологов в МФТИ состоится 21 – 22 октября 2023 года в городе Долгопрудный Московской области. Приглашаются команды численностью от 3 до 5 человек 7-11 классов с руководителем. Возможно участие нескольких команд от одной школы или сборных команд разных школ.

Турнир очень сильно отличается по своей направленности и специфике от обычных олимпиад школьников. С правилами биологических боев и критериями оценки работы участников можно ознакомиться на сайте. Участникам предоставляется возможность прикоснуться к уникальному образовательному процессу, в котором школьники учатся активно применять свои знания, анализировать информацию, вести научные дискуссии и работать в команде.

Заявки на участие будут приниматься до 6 октября 2023 года.

Подтвердить участие и прислать решение одной задачи необходимо до 9 октября 2023 года

Задания ТЮБ в МФТИ-2023 можно посмотреть здесь.

Всю информацию о данном Турнире смотрите в соответствующем разделе сайта.

