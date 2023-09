Предприниматели заключили более 56 тысяч контрактов с помощью торгового бота на столичном портале поставщиков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Бот помогает предпринимателям автоматизировать участие в котировочных сессиях. За год работы с его использованием на портале поставщиков подписано более 56 тысяч контрактов. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Осенью прошлого года на портале поставщиков заработал бот автоматических ставок. Сервис упрощает предпринимателям участие в котировочных сессиях и экономит их время, а заказчикам полезен тем, что позволяет поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках. За год с использованием торгового бота заключено 56,2 тысячи контрактов на 6,1 миллиарда рублей. Снижение начальной цены в этих закупках позволило сэкономить 3,3 миллиарда рублей бюджетных средств», — рассказал Владимир Ефимов.

Котировочные сессии — это мини-аукционы, которые длятся по три, шесть или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Благодаря таким оперативным сделкам предприниматели могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики — приобретать необходимую продукцию по выгодной цене.

«Подключая торговый бот, пользователь указывает сумму, до которой готов снизить цену продукции во время проведения котировочной сессии. Это позволяет участвовать сразу в нескольких мини-аукционах, не мешая другим поставщикам вносить свои ценовые предложения. Активнее всего сервисом пользуются предприниматели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Пермского края — здесь с его применением состоялось более 47 тысяч котировочных сессий, по итогам которых заключены контракты на сумму около пяти миллиардов рублей», — рассказал исполняющий обязанности руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

В Департаменте информационных технологий Москвы отметили, что алгоритмы работы сервиса позволяют выстроить последовательность ставок в пределах ценового диапазона, а также фиксируют все действия в системе аудита. При этом пользователь может в любой момент перевести управление формированием ставок в ручной режим и продолжить самостоятельно их делать.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на платформе работают более 56 тысяч заказчиков из 40 регионов России и свыше 310 тысяч поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает более двух миллионов уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Портал поставщиков помогает бизнесу реализовать товары, работы и услуги. Это особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которым участие в госзакупках дает дополнительные возможности сохранять и развивать бизнес. Более 90 процентов поставщиков, работающих на платформе, — представители малого и среднего бизнеса.

Для поддержки пользователей в субъектах Российской Федерации открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков. Техническое развитие портала курирует столичный Департамент информационных технологий, функциональным заказчиком выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

