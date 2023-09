Политех сохранил позиции в тройке лучших вузов России в международном рейтинге THE WUR

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня, 27 сентября, стали известны результаты авторитетного рейтинга университетов Times Higher Education (THE WUR 2024). Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого занял 3-е место среди 78 представленных в рейтинге российских вузов. В глобальном рейтинге Политех вошел в топ-400. В этом году конкуренция среди участников рейтинга усилилась – в него вошло 1799 университетов со всего мира.

Политех продемонстрировал высокие достижения в области образования (+247 мест в мировом рейтинге, топ-233 в мире) и исследований (+164 места в мировом рейтинге). На оба показателя, в первую очередь, повлиял рост репутации, которую оценивают независимые эксперты.

«Мы развиваем университет комплексно – проводим исследования по актуальным для страны направлениям, разрабатываем новые передовые программы обучения как на уровне высшего образования, так и дополнительного профессионального. Также усиливаем партнёрские отношения с представителями индустрии, открываем новые образовательные программы с ориентацией на потребности рынка. Кроме того, мы создаём инновационные общественные, научные и учебные пространства, условия для развития кадров. Такой подход к развитию вуза позволяет достигать быстрых и качественных результатов, которые находят отражение в российских и международных рейтингах», – комментирует ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

«Приятно отметить, что наша работа по повышению качества научных исследований приводит к высоким результатам в рейтинге THЕ. В этом году в методологии рейтинга произошло множество изменений, которые призваны отразить высокие требования к значимости и востребованности исследований. По всем новым критериям группы “Качество исследований” наши баллы существенно выше среднего», – отмечает начальник Управления стратегического планирования и программ развития СПбПУ Мария Врублевская.

