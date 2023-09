Поздравляем со Всемирным днём туризма!

Source: MIL-OSI Russian Language News

State University of Management

Всемирный день туризма был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году. 27 сентября было выбрано в связи с тем, что в этот день был принят Устав данной организации. У нас в стране праздник отмечается с 1983 года. Его целью является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества и развитие международных связей.

Несмотря на ощутимый удар, который нанесла туристической сфере пандемия коронавируса, индустрия быстро восстанавливается. Это в принципе один из самых быстрорастущих секторов экономики за последние 50 лет. В нём занят каждый десятый человек на Земле, а во многих странах туризм является основной статьёй дохода, достигая 20% от общего ВВП.

Поздравляем всех, кто хоть раз выбирался в соседний город с экскурсией или совершал кругосветное путешествие, этот праздник касается всех. Но в первую очередь, конечно, кафедру управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ. Желаем открытых границ, интересных программ и всегда хорошей погоды.

