Новый корпус городской больницы № 31 откроется в январе 2024 года — Собянин

На территории городской клинической больницы (ГКБ) № 31 имени академика Г.М. Савельевой появится новый травматолого-ортопедический корпус.

«В Москве проводится масштабное строительство новых стационарных корпусов. Одновременно строится девять больниц, в том числе онкологические и инфекционные, включая флагманские корпуса, детские больницы. Здесь, на территории 31-й больницы, мы решили построить современный травматолого-ортопедический корпус», — отметил Сергей Собянин.

Новый корпус, обеспеченный современным оборудованием, позволит оказывать качественную помощь тысячам пациентов.

Строительство нового корпуса ГКБ № 31 начали в декабре 2021 года по адресу: улица Лобачевского, дом 42. Работы ведутся за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.

Современное медицинское оборудование

В восьмиэтажном здании площадью 14,5 тысячи квадратных метров создадут самые широкие диагностические и лечебные возможности для оказания плановой и экстренной медицинской помощи взрослым пациентам по профилям «травматология и ортопедия», «анестезиология и реанимация», «медицинская реабилитация».

Планировка выполнена с учетом требований медицинской логистики, что обеспечит оптимальное и комфортное передвижение по зданию пациентов и медперсонала.

Новый корпус ГКБ № 31 будет рассчитан на 100 коек (40 коек для травматологии, 20 коек для ортопедии, 20 коек сосудистой хирургии и 20 коек микрохирургии), а также еще на шесть реанимационных коек и одну для инфекционных больных. Их оснастят новейшей медицинской техникой, включая:

— МРТ Magnetom Altea Siemens (1,5 тесла) с возможностью выполнения исследований у пациентов, использующих аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ);

— рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места с функцией Long leg view. Он позволяет получать панорамные изображения всей длины нижних конечностей — от костей таза до голеностопных суставов, а также всех отделов позвоночника;

— денситометр для диагностики остеопороза, что наиболее значимо при планировании оперативных вмешательств у пациентов с этим заболеванием, составлении программы профилактики повторных переломов у пожилых пациентов и мультидисциплинарном подходе к реабилитации;

— восемь аппаратов типа «С-дуга», аппараты УЗИ, а также эндоскопическое, лабораторное и операционное оборудование.

В корпусе разместят семь суперсовременных операционных — четыре интегрированные высокотехнологичные, две экстренные и одну малую. Они позволят выполнять травматологические и ортопедические операции любой сложности.

В здании будут работать 225 человек, в том числе 77 врачей и 110 сотрудников среднего медперсонала.

Условия пребывания и лечения

Для пациентов и медицинского персонала в новом корпусе создадут максимально комфортные условия пребывания и работы. Холлы и кабинеты оформят в оригинальном стиле и установят там удобную мебель. Палаты в лечебных отделениях будут просторными, каждая с отдельным душем и санузлом.

Для маломобильных граждан организуют безбарьерную среду — в здании появятся пандусы, лифты, звуковая и световая индикация, навигация со шрифтом Брайля для слабовидящих, кнопки вызова помощника в санузлах.

На первом этаже будет работать травмпункт с малой операционной для проведения различных медицинских манипуляций, таких как хирургическая обработка, снятие или наложение швов, перевязки, а также с отдельным въездом для машин скорой помощи. Кроме того, здесь разместят рентгеновский кабинет, кабинет МРТ, стойку информации и аптеку.

На втором — пятом этажах будут находиться клинико-диагностическое отделение, отделения восстановительного лечения, ортопедии и травматологии, кабинеты остеоденситометрии и функциональной диагностики.

Шестой этаж займет отделение анестезиологии и реанимации, которое оборудуют высокочастотными аппаратами ИВЛ со всеми видами респираторной поддержки. Здесь будут работать две экстренные операционные.

На седьмом этаже разместят четыре интегрированные высокотехнологичные операционные, оснащенные системой центрального управления, с помощью которой врач сможет из стерильной зоны через сенсорный экран самостоятельно регулировать параметры оборудования, включая систему освещения. Во время операции специалистам обеспечат доступ ко всем данным предоперационного обследования, а также возможность проведения телеконсультации и телеконсилиума с коллегами.

В одной из операционных установят уникальный операционный стол MizuhoOsi с рентгенопрозрачной карбоновой столешницей. Это позволит проводить операции под контролем 3D-аппарата типа «С-дуга» Siemens, который обеспечит высокую визуализацию (360 градусов) при выполнении хирургических вмешательств с возможностью интраоперационной 3D-реконструкции оперированного сегмента, а также максимальную точность установки имплантатов. Это особенно важно при оперировании околосуставных структур. Такая комбинация оборудования позволит выполнять реконструктивные и органосохраняющие операции у молодых пациентов.

При эндопротезировании коленного сустава планируется внедрить инновационный и минимально инвазивный метод лечения с использованием ортопедического робота. Роботизированная система будет проводить персонализированное предоперационное планирование и основной этап операции в автоматическом режиме, что поможет хирургу предельно точно выполнять позиционирование протеза.

На восьмом этаже разместят технические помещения и места для приема пищи.

На данный момент завершено основное строительство, включая устройство фасадов, остекления, наружных инженерных сетей и системы вентиляции. Завершаются работы по отделке помещений, монтажу дверей и лифтов, установке медицинского оборудования и благоустройству прилегающей территории. Строительная готовность объекта составляет 80 процентов.

По словам Сергея Собянина, строительство планируется завершить в декабре, а первых пациентов в новом травматолого-ортопедическом корпусе ГКБ № 31 примут в январе 2024 года.

Одна из лучших московских больниц

Городская клиническая больница № 31 имени академика Г.М. Савельевой была основана в 1970 году. Она расположена на западе столицы по адресу: улица Лобачевского, дом 42.

В настоящее время это современный многопрофильный стационар, включающий два лечебных корпуса и один диагностический, родильный дом (улица Новаторов, дом 3) и 10 женских консультаций. Общая площадь корпусов больницы на улице Лобачевского составляет 52,6 тысячи квадратных метров. Здесь пациенты получают экстренную и плановую специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь по профилям «травматология и ортопедия», «хирургия», «кардиология», «сердечно-сосудистая хирургия», «урология», «гинекология», «неврология» и другим.

Мощность стационара — свыше 700 коек, в том числе 57 реанимационных коек.

В больнице работают 1436 человек, из них 432 врача и 624 сотрудника среднего медперсонала. В их числе — 12 докторов и 89 кандидатов медицинских наук, 103 врача и 108 медсестер высшей и первой квалификационной категории. Статус «московский врач» присвоен 10 специалистам, а двум медсестрам — статус «московская медицинская сестра».

В 2022 году в больнице получили лечение около 40 тысяч человек. Провели 23,7 тысячи операций. Высокотехнологичную медицинскую помощь получили 2,8 тысячи человек.

С начала 2023 года здесь пролечили около 23,5 тысячи человек и прооперировали 17,5 тысячи пациентов. Высокотехнологичную медицинскую помощь получили 1,1 тысячи жителей.

ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой — клиническая база для 10 профильных кафедр ведущих вузов Москвы, среди которых Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Российский университет дружбы народов.

Новые больницы и поликлиники

С 2011 года в Москве построили 146 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, в том числе 75 поликлиник.

В 2023–2025 годах планируется завершить строительство около 40 объектов здравоохранения, включая девять больничных корпусов, 18 поликлиник и одну подстанцию скорой медицинской помощи.

