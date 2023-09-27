На полях МПН подписаны соглашения о сотрудничестве и обмене между ВШЭ и зарубежными вузами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В Вышке проходит Международная партнерская неделя, в которой принимают участие представители 23 стран. Одним из событий недели стала серия подписаний договоров о сотрудничестве и обмене между НИУ ВШЭ изарубежными вузами.

Международная партнерская неделя позволяет всем заинтересованным в сотрудничестве с ВШЭ представителям вузов, министерств, научно-исследовательских организаций не просто общаться на единой площадке и обсуждать лучшие практики в сфере гуманитарного сотрудничества, но и планировать дальнейшие совместные проекты.

26 сентября был заключен ряд соглашений о сотрудничестве и обмене между Высшей школой экономики и Международным университетом Астаны (Казахстан), Кыргызским национальным университетом имени Жусупа Баласагына (Кыргызстан), Белорусским государственным технологическим университетом (Беларусь), Гродненским государственным университетом им. Янки Купалы (Беларусь), Казахским национальным педагогическим университетом им. Абая (Казахстан), Университетом Кейп-Коста (Гана) и Университетом Ганы.

Заключенные соглашения позволят установить и развить академические, культурные и другие виды взаимоотношений между вузами, а также реализовать академический обмен.