Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В Вышке проходит Международная партнерская неделя, в которой принимают участие представители 23 стран. Одним из событий недели стала серия подписаний договоров о сотрудничестве и обмене между НИУ ВШЭ изарубежными вузами.

© Кристина Шилова / Высшая школа экономики

Международная партнерская неделя позволяет всем заинтересованным в сотрудничестве с ВШЭ представителям вузов, министерств, научно-исследовательских организаций не просто общаться на единой площадке и обсуждать лучшие практики в сфере гуманитарного сотрудничества, но и планировать дальнейшие совместные проекты. 26 сентября был заключен ряд соглашений о сотрудничестве и обмене между Высшей школой экономики и Международным университетом Астаны (Казахстан), Кыргызским национальным университетом имени Жусупа Баласагына (Кыргызстан), Белорусским государственным технологическим университетом (Беларусь), Гродненским государственным университетом им. Янки Купалы (Беларусь), Казахским национальным педагогическим университетом им. Абая (Казахстан), Университетом Кейп-Коста (Гана) и Университетом Ганы. Заключенные соглашения позволят установить и развить академические, культурные и другие виды взаимоотношений между вузами, а также реализовать академический обмен.

Проректор Виктория Панова, подписав соглашения о сотрудничестве и обмене, отметила, что соглашения открывают возможности для создания совместных проектов, проведения исследований и организации научных и культурных мероприятий. «Я надеюсь, это лишь первый шаг в направлении нашего плодотворного и перспективного сотрудничества. Уверена, впереди нас ждут интересные проекты», – добавила проректор.

Церемонии проходили в дружеской атмосфере и сопровождались обменом подарками. Проректор обсудила с гостями солнечную погоду в Москве и получила приглашение от ректоров и деканов новых партнерских вузов посетить их родные страны.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI