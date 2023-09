На лекциях в Политехе звучит классическая музыка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Учёба в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого для первокурсников начинается с открытий. Одно из них заключается в том, что часть лекций проходит в концертном зале под звуки симфонического оркестра. 17 лет университет дорожит своим уникальным образовательным проектом «Творческие семестры в Политехническом».

Главный преподаватель и соавтор «Творческих семестров» — профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Игорь Ефимович Рогалев всегда с волнением приступает к занятиям: каждый год пристально наблюдает за тем, каков уровень культуры современных студентов, как молодые люди реагируют на музыку, узнают ли самые знаменитые произведения.

Когда подходит время первой встречи, я испытываю радость и, одновременно, тревогу. Этот проект Политеха, что придумал Борис Игоревич Кондин — рубеж высокого. Напор бездарного, пошлого, убогого и непрофессионального нарастает с каждым днем, несется с экранов телевизоров, гаджетов. Когда я выхожу в зал, вижу студентов, их реакции на музыку, я успокаиваюсь от того, что мы еще держимся. Но когда заканчивается учебный год, у меня в сознании возникают эти же слова со знаком вопроса: “Мы еще держимся”? , — делится Игорь Ефимович.

Аплодисментами политехники встречали узнаваемые с первых нот «Маленькую ночную серенаду» Моцарта и «Скерцо» Баха, а также Молодежный симфонический оркестр Creato Symphony под управлением Ивана Шинкарева. Музыканты благодарили студентов за отклик стуком смычков — традиционными аплодисментами оркестра. Этот диалог и настоящий разговор о чувствах, вызванных произведением искусства, призваны открыть путь к понимаю музыки, открыть клапан эмоций.

«Признаться, я представить себе не мог, что содержит этот курс?! В Белом зале я был и до поступления в Политех, посещал концерты. И очень удивился, что в нем будут проходить занятия, — поделился студент 1 курса ИСИ Владимир Лебединский. — Приятно, что с нами так занимаются, объясняют, как это серьезно. Музыка сама по себе приносит удовольствие, а нас еще и эстетически воспитывают».

На самом первом занятия студенты-первокурсники знакомились с уникальным музыкальным инструментом терменвоксом, который прославился на весь мир, а изобретен был в стенах Политеха ученым Львом Терменом. Волшебным образом звук из него извлекается путем движения рук в воздухе. Олеся Ростовская — ведущий исполнитель на терменвоксе в России — шестой год подряд увлечена этим проектом в Политехе.

«Мне всегда интересно наблюдать, так сказать, полный спектр личностей, поступивших в новом году: от юного политехника, который просто хочет сдать зачет, до энтузиастов, которые сразу после занятия пытаются извлечь из терменвокса осмысленные звуки, или начинают разбираться, как спаять терменвокс самостоятельно, — поделилась Олеся Ростовская. — Это потрясающе, что в Политехе есть возможности для развития из вчерашних школьников „человеков эпохи Возрождения“, свободно ориентирующихся и в науках, и в искусствах».

