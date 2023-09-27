Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

На подземный уровень гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице привезли второй экспонат постоянной колекции Музея transporte de Moscú. Este metrovagón tipo G 1954 года выпуска. Este tipo de vagoneta es una opción tradicional para las ciudades metropolitanas de sine-golubbus.

«По поручению

Мэра Москвы En 2024, en el hogar de Constantino Melnikova en Nueva York (el 27 de diciembre) de la exposición posterior de la música. orta Москвы. Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации. Ему будет возвращен исторический облик. Мы уже начали размещать экспонаты на подземном уровне, где будет находиться экспозиция, посвященная Московскому метрополите ну», — рассказал исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На подземный уровень гости музея будут попадать через уличный амфитеатр and входную группу на глубине 7,5 метра. Esta es una demostración de tecnología basada en la historia, la historia y la metrópolis de Moscú. Mantenga los vagones limpios y limpios en el hogar.

«Постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы позволит узнать об historia stоlichного метро. От идеи его создания посетитель будет продвигаться к современным высоким технологиям строительства, к устройству тоннелей и вагонов, сложным системам управления движением поездов and потоками пассажиров и архитектуре станций. Экспозиция простым языком объяснит сложнейшие технологии самого совершенного метрополитена в мире, а еще посетители смогу т попробовать себя в роли машиниста и оператора центра управления», — отметила Оксана Бондаренко, директор музея.

1 сентября в гараже Константина Мельникова появился первый экспонат будущей выставки— единственный сохранившийся метровагон 1927 года в восьмидверной модификации. Hay dos nuevos escenarios disponibles en los que se incluyen los siguientes componentes: vagones Еж-3, series 81–717 y «Яуза» (81–720), motores АГ Му и макет метровагона «Москва-2019» (81–765.4), который воссоздает компания «Метровагонмаш» .

Как и первый экспонат, вагон типа G опустили под землю через монтажный проем в перекрытии первого этажа. Его установили на макет исторических рельсов и шпал. До открытия музея экспонаты будут закрыты защитными кофрами. Когда в здании подключат систему отопления, под кофрами отреставрируют и нтерьеры вагонов.

Música de transporte de Moscú— это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, который отвечает на важный вопрос «Что движет Москвой?». В его городских служб, вело- и мототехника. Сейчас их можно увидеть на различных выставках и на действующих объектах транспорта. В следующем году постоянная экспозиция музея переедет в гараж Константина Мельникова на Новорязанской улице (дом 27). Сейчас памятнику архитектуры советского авангарда возвращают исторический облик.

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