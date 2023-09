Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала 2023 года площадки фестивалей «Московские сезоны» посетили 12,3 миллиона человек. Об этом сообщила Наталья Сергунина, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы.

Российская столица притягивает туристов с разными запросами. Их привлекает культурная и событийная повестка, гастрономическое разнообразие и возможности для делового туризма.

«Одна из визитных карточек нашего города — фестивали под брендом “Московские сезоны”, которые знают не только в России, но и в мире. Мы проводим их на пешеходных улицах и площадях уже больше 10 лет — с конца 2012 года. Для каждого готовим свою уникальную культурно-образовательную программу. За девять месяцев этого года площадки “Московских сезонов” посетили 12,3 миллиона человек», — отметила Наталья Сергунина.

Этим летом город представил новый иммерсивный фестиваль «Усадьбы Москвы». Через театрализованные представления, мастер-классы и другие события его гостям предлагают погрузиться в разные эпохи и изучить историю старинных поместий и парков. Фестиваль проходит в 15 усадьбах с 1 июля по 30 сентября.

Экскурсии по достопримечательностям

Традиционно популярными у москвичей и туристов остаются экскурсии. Ежедневно в столице проводят больше 100 познавательных прогулок на разные темы.

«Сегодня отмечается День туризма. В преддверии этой даты с 23 по 25 сентября в рамках акции “Московские истории” в столице прошло около 400 бесплатных экскурсий. К ним присоединились более девяти тысяч человек. Участники проявили особый интерес к обзорным и тематическим прогулкам по ВДНХ, бульварам и историческим районам столицы, знакомились с архитектурой Центрального детского магазина и обитателями Московского зоопарка», — сообщила Наталья Сергунина.

Свои культурные адреса есть в каждом районе города. Всего их насчитывается почти 10 тысяч. Это более 440 музеев и выставочных площадок, почти 600 культурных центров и домов культуры, 125 кинотеатров, сотни театров.

Уникальный облик Москвы формируют памятники истории и архитектуры. За последние годы отреставрировано более двух тысяч таких объектов. Полюбоваться ими приезжают из самых разных уголков страны и мира.

Масштабные события и все кухни мира

Многие путешественники отправляются в столицу за гастрономическими впечатлениями. Эксперты отмечают большой потенциал роста у этого вида туризма. В Москве работают тысячи ресторанов, кафе и других заведений общепита самых разных форматов. В них можно попробовать практически все кухни мира.

Кроме того, город проводит гастрономические фестивали и акции. Один из таких проектов — «Московский завтрак». Впервые его организовали на минувших новогодних каникулах. Формат стал настолько популярен, что повторялся несколько раз в течение года.

В теплое время особенно много туристов в московских парках. Парки, скверы и другие зеленые территории занимают больше половины территории города. Этим летом там появилось пять новых зон отдыха с бассейнами под открытым небом с подогревом воды. На карте столицы можно найти более 100 мест с панорамными видами. Среди них кабинки Московской канатной дороги над рекой, смотровые площадки в «Москва-Сити», парящий мост в «Зарядье».

Главным событием второй половины лета стал Московский урбанистический форум, на котором побывали 7,5 миллиона человек. Для них работали сразу четыре масштабные площадки: в олимпийском комплексе «Лужники», Гостином Дворе, парке «Зарядье» и Центральном выставочном зале «Манеж». Форум стал не только выставкой московских достижений за последние годы, но еще и пространством, где можно было посещать экскурсии, концерты, творческие мастер-классы, заниматься спортом и общаться с экспертами. Только на территории олимпийского комплекса проходило по 350 мероприятий в день — кинопоказы, лекции, творческие занятия, показы мод, дискотеки.

Удобные сервисы

Цифровизация — безусловный московский тренд, который наметился еще до пандемии. Город развивает свои электронные инструменты в том числе для туристов. Один из ключевых — сервис Russpass, который помогает спланировать поездку по России. С ним сотрудничают почти все регионы страны. Благодаря этому Russpass стал масштабным общенациональным проектом, объединившим гостиницы, музеи, театры, галереи, рестораны и другие площадки разных субъектов.

В нем можно найти десятки тысяч предложений для туристов: готовые турпакеты, экскурсионные программы, авторские маршруты, аудиогиды. Путешественники воспользовались сервисом больше 8,2 миллиона раз за три года его работы.

Russpass помогает и предпринимателям. Для них запустили бизнес-платформу с множеством опций, включая событийный календарь Москвы на каждый месяц. В нем могут публиковать информацию сами организаторы мероприятий.

Еще один сервис для туристов — онлайн-гид «Узнай Москву». В приложении и на сайте проекта собраны фотографии и описания около 3,5 тысячи достопримечательностей, 260 вариантов готовых маршрутов для прогулок, информация о 406 музеях, биографии 334 выдающихся горожан и многое другое.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI