Коммунальные службы подготовили к зиме 139 автобаз техники

Столичные автобазы коммунальной техники завершили подготовку к зиме. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог», — рассказал Петр Бирюков.

Коммунальные службы подготовили контейнеры для хранения противогололедных материалов. Ящики покрасили и обновили на них надписи. Перед наступлением холодов они появятся возле остановок, транспортно-пересадочных узлов, подземных переходов, на тротуарах и пешеходных маршрутах.

Подготовку к осенне-зимнему сезону также завершили на объектах жилого фонда и жилищно-коммунального хозяйства столицы. К отопительному периоду готово свыше 74 тысяч объектов, в том числе 34,6 тысячи жилых домов.

