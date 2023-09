Source: MIL-OSI Russian Language News

На прошлой неделе завершились финальные испытания Технологического конкурса НТИ Up Great «Экстренный поиск», в которых приняли участие 12 команд из Москвы, Омска, Уфы, Новосибирска, Орехово-Зуева, Орла и Санкт-Петербурга.

МФТИ выступает соорганизатором конкурса совместно с Фондом НТИ и добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».

«Технологические конкурсы Up Great – это уникальный инструмент для развития высокотехнологичного рынка, где команды соревнуются с установленным экспертами барьером, а не между собой. Решаются задачи, критически важные для развития технологий в России. Конкурс «Экстренный поиск» – это уже девятый технологический конкурс в портфеле проекта. Его результаты очевидно показали, что совместные усилия специалистов по искусственному интеллекту, разработчиками и эксплуатантами беспилотных воздушных судов в скором времени могут показать удивительный результат. Практическое применение разработок конкурса – это вопрос не будущего, а по факту – уже завтрашнего дня», – рассказал Юрий Молодых, управляющий директор центра развития системы технологических конкурсов Фонда НТИ.

Цель конкурса «Экстренный поиск» – создание программно-аппаратных решений на основе технического зрения, которые позволят эффективно обнаруживать людей в природной среде с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Что мы делаем сейчас, чтобы обнаружить пропавшего человека в природной среде при помощи БПЛА? Мы пролетаем над участком местности, в котором, по мнению координатора, может находиться пропавший. Этот участок фотографируется БПЛА с большим перекрытием, чтобы один объект был на нескольких кадрах (на девяти). После этого снимки просматривает специально написанная и обученная нейросеть. Она определяет, есть или нет искомый объект на фотографиях. Если нейросеть ничего не находит, представители специальной группы просмотра и анализа «ЛизаАлерт», состоящей из подготовленных добровольцев, внимательно отсматривают глазами каждый сантиметр на всех снимках, пытаясь обнаружить пропавшего. На сегодняшний день на это уходит бесконечное количество человеко-часов. Поэтому часто получается довольно длинное мероприятие – настолько длинное, что человек, которого мы ищем, может нас уже не дождаться. Я очень надеюсь, что в результате конкурса «Экстренный поиск» мы получим инструменты, которые позволят уменьшить нагрузку на группу просмотра и анализа и намного больше людей находить при помощи нейросети», – прокомментировал Григорий Сергеев, председатель «ЛизаАлерт» и эксперт конкурса «Экстренный поиск».

Задачей участников в рамках финальных испытаний конкурса «Экстренный поиск» было преодоление технологического барьера – за 30 минут и 2 попытки облететь на БПЛА с установленной на борту камерой исследуемую зону поиска площадью 0,4 км2. В процессе выполнения конкурсной задачи с помощью технического зрения и нейросети командам необходимо было обнаружить на полученных снимках объекты поиска (людей или манекены, имитирующие людей) и определить их географические координаты. Технологический барьер считается преодоленным, если команда уложилась в отведенное время, при этом обнаружила не менее 80% целевых объектов и не более 30% объектов, похожих на целевые, но ими не являющихся (например, брошенная одежда, мусор, кустарники).

«МФТИ с момента основания ориентировался на решение задач разработки и внедрения технологий. «Экстренный поиск» – проект, который находится «на стыке» этих задач. Наша основная цель состояла в том, чтобы в результате конкурса коллеги из «ЛизаАлерт» увидели реально – а не «на бумаге» – работающие демонстраторы технологий. Это в первую очередь вопрос постановки научно-технической задачи для команд-участников конкурса «Экстренный поиск», а во вторую – нормативно-технической составляющей конкурса: начиная с требований к выборке для обучения нейросетей и заканчивая конкурсными процедурами, регламентами оценивания и экспертизой технических решений команд», – отметил Григорий Андрущак, проректор по стратегии и новым проектам МФТИ.

Условия, в которых проводились конкурсные испытания, были максимально приближены к реальным поискам людей в природной среде поисковыми отрядами – зона поиска представляла собой типичную для средней полосы России местность с деревьями, кустарниками и высокой травой, а статисты, которые изображали потерявшихся людей, находились неподвижно в тех позах, в которых наиболее часто находят людей добровольцы «ЛизаАлерт».

«Для реализации конкурса был создан самый большой датасет, аналогов которому нет в мире – 64 000 размеченных фотографий, на которых изображены люди, находящиеся в природной среде в различных регионах России при разных погодных условиях. Всем командам, участвующим в конкурсе, датасет был предоставлен для обучения нейросетей. Несомненно, большая работа по сбору и подготовке данных, разметке и формированию корректных обучающих выборок, проведенная «ЛизаАлерт» при методическом сопровождении экспертов ПИШ РПИ, помогла командам приблизиться к преодолению поставленного технологического барьера», – рассказал Максим Кудров, директор ПИШ РПИ МФТИ и главный эксперт конкурса «Экстренный поиск» .

Для подтверждения результатов команд, претендующих на получение премии по итогам участия в конкурсе «Экстренный поиск», в настоящее время проводится экспертная проверка разработанных программно-аппаратных решений. Она включает в себя серию контрольных полетов в аналогичных испытаниям условиях и оценку работы программного обеспечения, включая графический дизайн и кроссплатформенность, которые позволят использовать продукты разработки команд поисковикам, не являющимся техническими специалистами. Успешно прошедшие проверку команды поборются за главный приз конкурса и смогут получить до 100 млн. рублей.

Победитель и призеры будут объявлены на торжественной церемонии в декабре 2023 года. Права на результаты их интеллектуальной деятельности по итогам конкурса будут переданы организациям, занимающимся поиском пропавших людей.

