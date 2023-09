Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Выступает танцевальный коллектив ЦСДиТ «Кирпич» «Made’IRA», Диджеи праздника

В концертном зале «Аврора» 21 сентября состоялось торжественное посвящение в первокурсники СПбГАСУ, организованное Центром студенческого досуга и творчества «Кирпич».

Первокурсники собрались, чтобы отпраздновать начало студенческой жизни. Весёлые конкурсы, концертная программа и дружеская атмосфера подарили всем замечательное настроение.

Новых студентов нашего вуза приветствовали проректор по молодёжной политике Ирина Луговская, декан строительного факультета Антон Гайдо, заместители деканов факультетов. Они пожелали вновь поступившим успехов в учёбе, насыщенной студенческой жизни.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI