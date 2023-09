ГУУ принял участие в Образовательном форуме Большого Евразийского партнёрства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

25 сентября 2023 года Государственный университет управления и Секретариат научного консорциума Евразийского сетевого университета в лице проректора ГУУ Дмитрия Брюханова приняли участие в Образовательном форуме Большого Евразийского партнёрства при поддержке Евразийской экономической комиссии.

Мероприятие посетили представители 23 стран мира, таких как Саудовская Аравия, Бразилия, Китай, Индия, Кыргызстан, Узбекистан и других.

Пленарная сессия была посвящена укреплению гуманитарных связей между цивилизациями на пути к Большой Евразии. На ней было отмечено, что Большое Евразийское партнёрство (БЕП) объединяет самые густонаселенные страны мира – включая членов ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АСЕАН, а также иные государства Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе эти страны являются Мировым большинством, на которое приходится более 85% от всего населения планеты. Тренд на усиление всеобъемлющей интеграции стран Мирового большинства стремительно развивается и перед БЕП возникают новые задачи строительства моделей взаимодействия, совпадающих с национальными интересами стран БЕП. Обсуждалось как интеграционные процессы могут способствовать увеличению потенциала человеческого капитала стран БЕП, как максимизировать позитивный эффект от научно-образовательного сотрудничества, что можно сделать для повышения самостоятельности науки и образования стран Большой Евразии?

Участники Форума подчеркнули важность продвижения глобального партнёрства в сфере образования между Россией и странами Большой Евразии, создания совместных образовательных, стипендиальных программ и научных инициатив, которые будут способствовать развитию кадрового потенциала стран-партнёров на евразийском пространстве.

Форум прошёл в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в рамках Международной партнёрской недели НИУ ВШЭ. Мероприятие было приурочено к председательству Российской Федерации в органах ЕАЭС и направлен на сопряжение стратегий и инициатив участников БЕП в области образования, науки и технологий с целью формирования общего пространства для развития социально-гуманитарного сотрудничества в Большой Евразии.

