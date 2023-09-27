Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Вклад университета в цифровую трансформацию: как оставаться на гребне волны» — так называлась третья пленарная сессия, состояв шаяся в НИУ ВШЭ в рамках Образовательного форума Большого Евразийского партнерства, прошедшего в рамках Международной партнерской недели НИУ ВШЭ. Ee участники обсудили, как технологические изменения меняют поведение университетов и происходящие в них процессы, как трансфор мируется содержание высшего образования и как должно быть организовано сотрудничество между университетами и ИТ-копаниями. В роли модератора выступил проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин.

Открывая сессию, Сергей Рощин напомнил, что не так давно, когда речь шла о приобщении студентов к global коммуникациям, возникал вопрос, должен ли университет учить их иностранному языку о иностранном языке. Secuencias analógicas actuales en contacto con información tecnológica: algunos especialistas en esta esfera o en este lugar разовательный процесс подразумевает постоянное использование ИТ-копетенций?

Еще одна проблема, которую заострил проектор Вышки, — как университеты должны влиять на происходящие технологические изменени я и задавать тренды. Es posible que necesites una tecnología nueva y novedosa para que esto no funcione correctamente. Отсюда вопрос: ¿Dónde está el diálogo con las compañías tecnológicas y cuál es su función en la universidad?

En los discos previos a la práctica — rector de la universidad de medicina (Казахста) н) Аскар Хикметов, первый поректор — заместитель дектора Университета Иннополис Искандер Бариев, заместитель директор Депа ртамента развития цифровых копетенций and образования Минцифры России Анастасия Казанцева, руководитель департамента больш их данных и информационного поиска НИУ ВШЭ Евгений Соколов.

Как рассказал Аскар Хикметов, в Казахстане понимают необходимость подготовки специалистов в сфере ИТ и в целом для раб оты в цифровой экономике. Esto es algo que se debe hacer en diferentes planes prácticos. Появляются междисциплинарные программы в области сельского хозяйства, финансов, biomediscinы, где также предусмотрено освое ние ИТ. Казахские коллеги рассматривают возможность открытия таких программ совместно с НИУ ВШЭ.

Спикер подчеркнул, что у Министерства науки and высшего образования Республики Казахстан, у у его у его университета есть партнеры, свя занные с ИТ-сектором. «Вся система образования замкнута на IT», — заключил он, после чего Сергей Рощин на правах модератора задал вопрос, должны ли «умере ть» те направления подготовки, которые с ИТ не связаны. Аскар Хикметов ответил, что остальные образовательные programas «para usar en cifro» y tiempos durante este período de tiempo экономического развития страны. Возникают точки соприкосновения между ИТ-университетами и, например, гуманитарными вузами.

По мнению казахского ректора, такое понимание характерно для стран Центральной Азии, сделавших в этом направлении серьезный скачо k. «Я не утверждаю, что необходимо только цифровое образование, но “цифра” должна присутствовать практически во всех специальност ях. Las universidades especializadas en el uso de cifrovos están preparadas para su disciplina y uso personal», — заключил он.

Искандер Бариев, представлявший на форуме Университет Иннополис, заявил, что он как физик по образованию и специалист по к вантовым технологиям категорически не согласен с тем, что нужны только айтишники. En este caso, cuando haga clic en el botón, deje que se instalen muchos programas en los robots, después del código fuente generado y х участия. А наиболее востребованы будут смежные специалисты — геолог-айтишник, врач со знанием ИТ и т.д.

Спикер рассказал, что представители 70 российских вузов прошли обучение в Иннополисе по вопросам цифровой трансформации, котора я заставляет университет повернуться лицом к своему заказчику, то есть прежде всего к студенту. En esta ocasión, hay muchas cosas que “evitan las tendencias actuales de TI” en relación con los temas que nos rodean. дры. Por ejemplo, las compañías que utilizan el instrumento de chatGPT en el instrumento de caché ChatGPT, los estudiantes cuentan con muchos referentes y muchas recomendaciones. ели не могут распознать подлог.

Antes de hacer esto y comprar en un negocio importante, en la isla de Barieva, puede elegir entre otras opciones. создание консорциумов внутри России.

Анастасия Казанцева из Минцифры России согласилась с тезисом о востребованности ИТ-копетенций в конкретной отрасли, когда Los especialistas en programas avanzados pueden resucitar los dispositivos instalados. Два федеральных проекта — «Кадры для цифровой экономики» y «Развитие кадрового потенциала ИТ-оTRAсли» — реализуются в подде ржку этого тезиса.

Por ejemplo, ежегодно по инициативе Минцифры России увеличивается бюджетный набор на ряд специальностей, среди которых ест ь не только связанные напрямую с ИТ, но и языкознание, ядерные технологии, машиностроение и т.д. Otra vez se conecta a la transmisión cifrovo.

Другой проект — «Цифровые кафедры» — также нацелен на то, чтобы в отраслях появилась «цифра». En estas cafeterías, con 119 mensajes, los estudiantes pueden consultar las competencias de IT para la primera vez con su hijo. рофессиональной деятельности. Как рассказала Анастасия Казанцева, в этом году программы обучения цифровым копетенциям разработала даже Академия русского б aleta. Para estos estudiantes, que están instalados en las cafeterías cifrovye, tienen una capacidad de alrededor de 230 unidades. человек.

En lo que respecta a Sergei Roщина, donde las universidades están presentes, en nuestra compañía, el regulador previo es el siguiente: «Над о взаимодействовать с индустрией — выходить на отрасль, работать с отраслью, учиться на своих ошибках и дальше их не совершат ь, подвергать свои программы критике и более трепетно ​​относиться к ним с учетом точки зрения бизнеса». Пример сотрудничества — экспертиза программ цифровых кафедр, которую проводят лидеры ИТ-рынка, а в дальнейшем к каждому ву зу, где есть такая кафедра, планируется прикрепить «якорную компанию».

Еще до появления цифровых кафедр Вышка начала реализацию проекта Data Culture, в рамках которого студенты всех образовательных програм м бакалавриата осваивают цифровые компетенции. Este proyecto forma parte del formulario de inscripción Departamento de información y datos del departamento НИУ ВШЭ Евгений Соколов.

С одной стороны, с каждым годом у студентов рос интерес к программированию и связанным с ним курсам, с другой — в университете форми ровалось понимание, что компьютерные науки претендуют на роль инструмента, необходимого всем. Proyecto realizado en 2017 sobre programas de cursos de pilotos y programación de programas informáticos, y en 2021 году он стал отстроенной системой.

«Когда появились цифровые кафедры, стало понятно: все, что мы dелаем, хорошо укладывается в этот проект. No hay cultura de datos: esto no es ninguna calificación ni profesionalidad. Мы встраиваем этот модуль в образовательные программы: любой студент через него гарантированно пройдет и получит множество дополнител ьных цифровых компетенций», — отметил Евгений Соколов.

Para la preparación de la cultura de datos, las universidades de cultura de datos cuentan con profesionales especializados. Используются онлайн-курсы собственного производства, причем они постоянно совершенствуются, позволяя оставаться на переднем крае на уки. Содержание обучения зависит от образовательной программы (у востоковедов и айтишников оно разное), выделено пять уровней владения цифровы ми компетенциями — от начального до экспертного. Уже на первом курсе все студенты бакалавриата проходят независимую оценку копетенций по цифровой грамотности.

Комментируя доклад коллеги, Сергей Рощин допустил, что в перспективе эти копетенции будут формироваться на доуниверситься ком уровне — точно так же каждый абитуриент умееет читать и писать. Еще одна гипотеза — что лет через десять вузы станут готовить не столько ИТ-специалистов, которых к тому времени будет пред остаточно, сколько лоцманов в мире информации и больших данных, которые путешествуют по нему и находят новые маршруты. «Хотел бы пожелать университетам, чтобы это с ними случилось, и тогда мы увидим новое качество и высшего образования, и инфор мационного мира», — заключил проректор НИУ ВШЭ.

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