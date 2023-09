Город реализовал на торгах более восьми тысяч объектов с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

За первые восемь месяцев 2023 года на торгах в столице реализовали более восьми тысяч объектов. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С января по август этого года в Москве было реализовано 8,6 тысячи различных объектов городского имущества. Среди них — здания и помещения под бизнес, земельные участки для коммерческого использования и частного строительства, машино-места в городских паркингах. Также на аукционы выставляли права на торговлю в нестационарных объектах и размещение некапитальных сооружений. В торгах приняли участие 35 тысяч претендентов — предпринимателей, инвесторов и других жителей города. Конкуренция в среднем составила пять участников на лот», — рассказал Владимир Ефимов.

Чаще всего на торгах приобретали машино-места — за восемь месяцев реализовано около 7,1 тысячи лотов. Популярны и коммерческие объекты: инвесторы и предприниматели приобрели и арендовали более тысячи нежилых помещений и зданий. С января по август реализовано 380 нестационарных торговых объектов и 70 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и коммерческого использования.

«Больше всего торгов состоялось на юго-западе столицы — здесь реализовано более 1,5 тысячи лотов. Вторыми по популярности стали Западный и Северо-Западный административные округа, где прошло по 1,4 тысячи процедур. На юго-востоке Москвы реализовано 867 объектов, на юге — 825, на северо-востоке — 656, в Зеленограде — 507. В центре Москвы прошли торги по 476 лотам, в ВАО — по 455, в САО — по 341, в ТиНАО — по 89 объектам», — уточнил исполняющий обязанности руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

