В Политехе наградили лучших первокурсников

В Башне Политех состоялось торжественное чествование лучших первокурсников — студентов, которые поступили в СПбПУ без вступительных испытаний или набрали более 290 баллов по результатам ЕГЭ.

В этом году без вступительных испытаний по результатам олимпиад в Политех поступили 103 студента, ещё семь человек набрали свыше 290 баллов за экзамены. Участники встречи услышали напутствие от ректора СПбПУ академика РАН Андрея Рудского.

Вы учитесь в городе Петра Великого, в великом вузе, и это абсолютно правильный выбор. Если вы будете стараться и прилагать все усилия, то в совокупности с талантом это обязательно принесёт вам успех. Я верю в вас, вы уже звёзды. А мы сделаем всё возможное, чтобы обучение в Политехе было счастливым и незабываемым. Добро пожаловать в семью политехников! , — обратился Андрей Рудской.

Мероприятие продолжилось выступлением начальника Управления молодёжной политики СПбПУ Ивана Хламова, который рассказал о Центре проектной деятельности молодёжи «Точка кипения — Фаблаб». Первокурсники узнали о безграничных возможностях студенческой жизни Политеха: о мастерской цифрового производства, студенческих конструкторских бюро, проектной среде, объединениях. Ребята задавали вопросы сотрудникам, многие из них касались реализации собственных проектов.

В завершение церемонии лучших первокурсников наградили памятными подарками. Во время обучения каждый из них будет получать стипендию в размере 12000 рублей.

Напомним, что поступить в СПбПУ без вступительных испытаний, согласно правилам приема 2023 года, могли победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ), а также олимпиад школьников из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), которые подтвердили диплом результатом ЕГЭ не менее 75 баллов по профильному предмету.

Я впервые побывал в Политехе в девятом классе, на Балтийском научно-инженерном конкурсе. Тогда я занял третье место, познакомился с преподавателями университета, посмотрел аудитории. В прошлом году мне удалось победить в образовательном интенсиве «Летняя Школа Политеха» и получить десять баллов к поступлению. Стало ясно, что в Политехническом моя студенческая жизнь будет связана не только с наукой. И после школы я подал документы только в Политех. Победа в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников дала мне возможность учиться в вузе своей мечты , — поделился студент 1 курса направления «Программная инженерия» Института компьютерных наук и кибербезопасности Николай Терещенков.

В этом году среди студентов-олимпиадников самыми популярными оказались Институт компьютерных наук и кибербезопасности, Гуманитарный институт и Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли. 15 студентов, выбрали направление «Программная инженерия», а восемь человек — «Реклама и связи с общественностью».

