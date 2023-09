В НИУ ВШЭ прошла ориентационная неделя для новых российских постдоков

Source: MIL-OSI Russian Language News

20 сентября состоялась традиционная встреча с новыми участниками Программы привлечения российских постдоков в НИУ ВШЭ. Молодые ученые смогли познакомиться друг с другом и задать организаторам программы интересующие их вопросы о предстоящей работе. Встреча состоялась в рамках ориентационной недели, которую ежегодно организуют в Вышке для новых постдоков. Программа привлечения российских постдоков, запущенная 1 сентября 2018 года, является эффективным механизмом развития контактов НИУ ВШЭ с российскими научными и образовательными организациями. Вышка привлекает талантливых молодых исследователей, предоставляя им широкие возможности для академического развития — от участия в научных проектах под руководством ведущих российских и зарубежных ученых до публикации научных трудов и разработки новых исследовательских направлений.

«За шесть лет реализации программы у нас было 178 участников. В этом году я рада видеть 30 новых коллег из всех четырех кампусов Вышки — теперь к программе присоединился и НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде», — говорит Юлия Фалькович, директор Центра научной интеграции НИУ ВШЭ. Участие в программе рассчитано на один год с возможностью продления. Александр Балышев, и.о. проректора и старший директор по фундаментальным исследованиям ВШЭ, на встрече с новыми участниками выразил надежду, что их адаптация в Вышке пройдет легко. «Те, кто уже ранее принимал участие в программе, смогли хорошо интегрироваться в структуру университета, поэтому я надеюсь, что ваша интеграция тоже пройдет успешно», — отметил он. Программа привлечения российских постдоков — важный шаг в развитии научной сферы в России: одним из ее преимуществ для молодых ученых является возможность сосредоточиться на исследовательской деятельности, она создает условия для проявления своего потенциала через исследования и внесения значимого вклада в образование и науку в стране. Анна Моисеева, постдок Международной лаборатории логики, лингвистики и формальной философии НИУ ВШЭ, решила принять участие в программе, поскольку заинтересована в интенсивном обмене опытом и освоении новых исследовательских методов. «Мне были заранее известны и люди, с которыми мне предстоит здесь работать, и подразделение. Я знаю, что конкретно по моей теме специалисты здесь очень сильные», — объяснила она. Рад приехать в Вышку и Александр Марчуков, постдок департамента международных отношений НИУ ВШЭ. «Я в хорошем смысле поражен, что есть люди, которые в России смогли выстроить такую систему, и в каких-то вопросах она работает лучше, чем за границей», — отметил он.

В этом году среди новых участников программы, помимо кандидатов наук, — доктор филологических наук Анастасия Григоровская. В Вышке она будет работать в Международной лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального диалога. В ее планах — исследование русской утопической традиции и того, как она взаимодействовала с европейской утопической традицией в фокусе аспектов модернизации. По словам Анастасии Григоровской, она решила принять участие в программе, потому что хотела сосредоточиться на науке. «Для меня это шанс реализоваться как исследователь. Я доктор наук по двум специальностям. Казалось бы, куда мне еще можно дальше двигаться, — говорит она. — Я планирую провести серьезное научное исследование и хотела бы, чтобы в дальнейшем оно превратилось в книгу. Это более амбициозная задача, а менее амбициозная — публикация научной статьи в журнале международного уровня. Надеюсь, эти два года пройдут у меня в плодотворной работе, чтобы впоследствии она вылилась в крупное исследование». Также в рамках ориентационной недели для новых постдоков провели экскурсию по зданию НИУ ВШЭ на Покровском бульваре, университетской библиотеке и Дому Дурасова. Постдоки второго года представили присоединившимся к программе коллегам инструменты для поддержки исследователей в Высшей школе экономики. Даниел Карабекян, директор по академическому развитию ВШЭ, поделился информацией о списках журналов ВШЭ и рассказал об оценке публикационной активности.

