Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали свыше 6,8 тысячи тепловых пунктов новой смарт-технологией поиска утечек . О этое сообщил испeno ” Petr Бирюков.

«В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-кому нальным хозяйством. В настоящее время оборудуем тепловые пункты смарт-технологией поиска утечек, которая позволяет выявлять возможные ненадежны е участки и оперативно их емонтировать, предотвращая нештатные ситуации на теплосетях и сетях горячего водоснабжения», — рассказ Петр Бирюков.

Algoritmos de configuración de códigos de barras para el análisis de los sistemas automáticos « Диспетчеризация» были разработаны в 2020 году.

«Algoritmos utiliza información de 10 puntos de conexión. Таким образом, el programa en el modo real de análisis de los parámetros necesarios para cada robot ы оборудования, когда расход горячей воды minимальный. Благодаря этому можно максимально точно определить тепловые потери и обозначить потенциально ненадежный участок, на который с разу направляется ремонтная бригада», — добавил руководитель ведомства.

Además, el sistema permite evitar la utilización de tecnologías no deseadas, según la etapa de eliminación no deseada. , например вытекание теплоносителя или ухудшение параметров у потребителя.

Петр Бирюков подчеркнул, что из 10,6 тысячи тепловых пунктов ПАО «Московская объединенная энергетическая смар» технологией уже оснащено свыше 6,8 тысячи. В дальнейшем планируется оборудовать новой системой все объекты. Только за прошлый осенне-зимний период с ее помощью было обнаружено и устранено 841 нарушение в работе теплоэнергетического об орудования.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI