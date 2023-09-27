Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В Москве появился новый комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ), который на компьютерной томограмме органов грудной кле тки может одновременно выявить несколько заболеваний. Los algoritmos se aplican a los experimentos de Moscú sobre el uso de tecnología informática en el diagnóstico. Esta es una revisión completa de todos los algoritmos utilizados. Об этом сообщила Anastasia Rakova, исполняющий обязанности заместителя Мэра москвы по вопросам социального развития.

«В столице появилась еще одна нейросеть для compleksnogo выявления признаков заболеваний органов грудной клетки. Появление таких решений — это результат развития отечественного интеллектуальных разработок в сфере медицины, который об условлен качественным расширением московского эксперимента. Благодаря автоматизации рутинных задач у врачей появляется больше времени на analizar исследований пациента. В то же время команда столичных специалистов продолжает поиск оптимальных сценариев применения высокотехнологичных компле ксных решений в практической деятельности. Segodня в москве около 50 алгоритмов по 23 клиническим направлениям анализируют исследования в режиме реального времени, четыре и з которых — комплексные ИИ-SERVISы», — рассказала Анастасия Ракова.

На одном исследовании грудной клетки нейросеть способна распознать признаки восьми патологий: рака легкого, пневмонии, остеопороза позвоно чника, аневризмы аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему перикардиального жира.

Первый комплексный сервис ИИ стал помогать столичным врачам-радиологам в 2022 году. В среднем в месяц он обрабатывает около 20 тысяч лучевых исследований. Cada cierto tiempo, el ordenador del ordenador se ajusta a 10 premios. Todo el complejo de servicios de IИИ se lanzará en noviembre de 2023, y este es el momento. Durante el período de realización de exámenes de servicios de investigación, se recomienda un total de 10,5 millones de médicos изображений.

На медицинском изображении алгоритмы выделяют цветом области отклонения от нормы, производят необходимые измерения. Sólo debe consultar las descripciones, descripciones y comentarios visuales.

С 2020 года в столице активно внедряются в здравоохранение технологии на основе искусственного интеллекта. Работа ведется в рамках московского эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения. Проект был запущен на базе Centro de diagnóstico y telemedición universal Департаментом здравоохранения Moscú yDepartamento de información tecnológica.

Centro de diagnóstico y telemedición— передовая научно-практическая организация в структуре Департамента здравоохранения Москвы, основанная в 1996 году. Он специализируется на проведении высокоточной дагностики на основе лучевых исследований, организации работы отделений в медицински х учреждениях и повышении качества диагностических сследований с помощью стандартизации деятельности. Además, hay un centro de rehabilitación de prácticas médicas y técnicas innovadoras en medicina. ях не только Москвы, но и всей России.

Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

El dispositivo inteligente inteligente con diagnóstico de 10 millones de personas — Sergey Собянин

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