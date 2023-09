Выход на карьерную орбиту: стартовал седьмой сезон олимпиады «Я — профессионал»

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 сентября команда Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» объявила о старте седьмого сезона. Церемония открытия регистрационного этапа прошла в пресс-центре ТАСС. Подать заявку на участие можно до 14 ноября по 73 различным направлениям — от журналистики до искусственного интеллекта. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Напомним, по итогам прошлого сезона физтехи стали первыми по количеству золотых медалей и третьими в общем медальном зачете вузов, получив 41 награду. Студенты МФТИ завоевали 17 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей. Отдельно стоит отметить рекорд студента ЛФИ Ивана Харичкина, который взял шесть золотых медалей.

Физтехи показали наивысшие результаты в следующих направлениях: «Искусственный интеллект», «Математика», «Физика», «Физика и технологии уникальных научных установок класса “мегасайенс”», «Биотехнологии», «Авиастроение», «Технологии медицины будущего», «Биология», «Химия», «Квантовые технологии», «Освоение космоса», «Инноватика», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Математическое моделирование», «Биоинженерия и биоинформатика», а также «Ядерные физика и технологии».

В этом году у студентов МФТИ еще больше шансов получить призы: добавились такие интересные направления, как «Проектирование беспилотных летательных аппаратов», «Фотоника» и многие другие.

«Седьмой сезон у нас ассоциируется с семьей профессионалов, которая с каждым годом только увеличивается. За семь лет мы успели наработать определенные достижения, сформировать сильное комьюнити и войти в историю. За этот период мы получили более трех миллионов регистраций, более одного миллиона студентов стали участниками олимпиады. Помимо больших возможностей в части образовательных треков, “Я — профессионал” стал карьерным навигатором для тысяч студентов. В рамках олимпиады участники находят массу возможностей для стажировок в лучших российских компаниях, получают карьерно-психологические консультации», — отметила на пресс-конференции руководитель проекта «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Московский физико-технический институт является организатором четырех направлений: «Физика», «Математика», «Искусственный интеллект», «Физика и технологии уникальных научных установок класса “мегасайенс”».

По традиции олимпиада включает два этапа: отборочный и заключительный. Отборочный этап пройдет с 17 ноября по 3 декабря. Заключительный — с января по апрель 2024 года. Кроме этого, для самых мотивированных участников проекта пройдет 11 образовательных форумов, в том числе на Физтехе. Долгопрудный соберет студентов со всей России на форумы по физике, а также по математике и искусственному интеллекту. В течение 3–5 дней для участников будут проводить лекции и мастер-классы выдающиеся профессионалы, ученые и предприниматели.

Дипломанты VII сезона олимпиады будут определены весной 2024 года. В зависимости от набранных баллов, они будут разделены на призеров, победителей и медалистов. Все дипломанты получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники олимпиады — бронзовые, серебряные и золотые медалисты — также получат денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.

Регистрация и карьерные возможности тут: https://yandex.ru/profi/index

