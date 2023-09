Встреча с финалистами конкурса «Учитель года России–2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

Министр просвещения Российской Федерации С.С. Кравцов и ректор Московского университета, председатель Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России–2023» В.А. Садовничий встретились с финалистами конкурса в гимназии имени Е.М. Примакова в Московской области. Они обсудили с учителями вопросы профориентации, трудового воспитания и новый единый учебник по истории для старших классов.

«С каждым годом растет престиж профессии педагога. Этот год очень важный: Указом Президента он объявлен Годом педагога и наставника. Это еще раз подчеркивает значимость профессии педагога. Учитель занимается не только передачей знаний, но и воспитанием, формированием мировоззрения школьников. Мы видим, что сегодня профессия педагога – одна из лидирующих по популярности среди выпускников школ. В педагогические вузы в этом году подано на 100 тысяч заявлений больше, чем в прошлом», – сказал С.С. Кравцов.

В.А. Садовничий как председатель Большого жюри конкурса посоветовал финалистам уверенно и спокойно проходить испытания.

«Вы уже победители, и после конкурса вас ждет прекрасный профессиональный путь. Не бойтесь жюри – мы будем за вас болеть. Мы даем клятву, что будем абсолютно объективны. Вопросы, которые мы будем задавать, направлены на то, чтобы помочь вам», – заявил он.

Финал главного конкурса в сфере образования «Учитель года России» проходит в гимназии имени Е.М. Примакова в Подмосковье. Здесь собрались 90 учителей из всех регионов России, включая новые, а также победитель конкурса «Учитель года заграншкол МИД России».

Как и в прошлом году, среди финалистов преобладают учителя истории и обществознания, русского языка и литературы, английского языка. Восемь педагогов имеют ученую степень «кандидат наук».

В эти дни финалисты проводят открытые уроки по своим предметам. Третье испытание первого тура продлится до 29 сентября, а 30 сентября будут объявлены имена 15 лауреатов конкурса, которые продолжат борьбу за звание лучшего учителя России в Год педагога и наставника. С 1 по 3 октября конкурсанты покажут членам Большого, родительского, ученического и студенческого жюри авторские мастер-классы, поучаствуют в пресс-конференции «Вопрос учителю года» и выступят с лекцией «Слово учителю».

Церемония награждения победителя и призеров состоится в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлевском дворце 5 октября.

Трансляции всех конкурсных испытаний и торжественных церемоний можно посмотреть в прямом эфире на сайте конкурса teacherofrussia.ru и в официальном аккаунте конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI