Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 28 сентября по 2 октября 2023 года в Государственном университете управления при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Телевизионного творческого объединения «АМиК» пройдёт Всероссийская школа КВН.

Для развития своих гибких и креативных навыков и получения практического опыта в сфере КВН в ГУУ приедет более 200 человек со всей России. География проекта весьма обширна – от Новосибирска до Калининграда и от Санкт-Петербурга до Волгограда. Ожидаются также участники из ДНР и ЛНР. Всех их ждёт насыщенная образовательная программа, пленарная сессия с представителями Министерства науки и высшего образования и ТТО «АМиК», итоговая игра по результатам школы.

Расписание основных мероприятий:

— 29 сентября, 10:30-13:00, Центр информационных технологий – лекция от редактора Премьер-лиги КВН, шоу «КВН. Дети» и шоу «Лига городов» на ТНТ Владимира Костура;

— 29 сентября, 17:00-19:00, Актовый зал – посещение полуфинальной игры Лиги КВН ГУУ;

— 30 сентября, 10:00-12:00, холл ЦУВП – лекция от редактора Премьер-лиги КВН, шоу «КВН. Дети» и шоу «Лига городов» на ТНТ Владимира Костура;

— 30 сентября, 12:00-13:00, холл ЦУВП – пленарная сессия с представителями Департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ и представителями ТТО «АМиК»;

— 1 октября, 16:30-18:00, танцпол ЦУВП – отчётная игра (в жюри участники Высшей лиги КВН, редакторы Высшей и Премьер-лиги);

— 1 октября, 21:00-22:00, Центр информационных технологий – тематический квиз.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI