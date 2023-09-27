Безопасному вождению электросамокатов научили школьников в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
23 сентября в Государственном университете управления в рамках проекта «Школа безопасного вождения» прошел тренинг по безопасному управлению электросамокатами в рамках проекта «Школа безопасного вождения».
В мероприятии приняли участие около 100 школьников-участников Российского движения детей и молодежи «Движение первых».
Лекционную часть программы открыли проректор ГУУ Павел Павловский и председатель Движения первых по Московской области Юрий Макеев. После этого сотрудники компании «Юрент» рассказали ребятам о правилах и особенностях вождения электросамоката.
Для того, чтобы участники могли проверить свои знания на практике, парковка Государственного университета управления превратилась в сложную трассу с препятствиями. Юные райдеры с удовольствием осваивали новый вид транспорта и преодолевали выстроенные маршруты.
Организаторами мероприятия выступили Государственный университет управления, Российское движения детей и молодежи «Движение первых» и компания «Юрент».
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 27.09.2023
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