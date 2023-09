Безопасному вождению электросамокатов научили школьников в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

23 сентября в Государственном университете управления в рамках проекта «Школа безопасного вождения» прошел тренинг по безопасному управлению электросамокатами в рамках проекта «Школа безопасного вождения».

В мероприятии приняли участие около 100 школьников-участников Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Лекционную часть программы открыли проректор ГУУ Павел Павловский и председатель Движения первых по Московской области Юрий Макеев. После этого сотрудники компании «Юрент» рассказали ребятам о правилах и особенностях вождения электросамоката.

Для того, чтобы участники могли проверить свои знания на практике, парковка Государственного университета управления превратилась в сложную трассу с препятствиями. Юные райдеры с удовольствием осваивали новый вид транспорта и преодолевали выстроенные маршруты.

Организаторами мероприятия выступили Государственный университет управления, Российское движения детей и молодежи «Движение первых» и компания «Юрент».

