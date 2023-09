Арт-объекты, сухой ручей, интерактивные площадки: в ТиНАО открылось крупнейшее игровое пространство

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В жилом комплексе «ЭкоБунино» организовано игровое пространство «Зоополис». Его общая площадь составляет 1,5 гектара. Это крупнейшая детская площадка на территории ТиНАО.

Концепция проекта — образовательно-игровое изучение природы. «Зоополис» состоит из различных тематических площадок, соединенных между собой. Здесь есть детские площадки, интерактивные зоны для кормления птиц, информационные стенды, ростомер, на котором указаны размеры крупных животных, дорожки из следов различных зверей и многое другое. Украшением игрового пространства стали арт-объекты в виде животных, сухой ручей и обилие растительного мира: луговое озеленение, многолетние травы, кустарники и деревья.

Центральная фигура зоны отдыха — огромный слон. Это игровой комплекс с горками, предназначенный для детей старшего возраста. Одна из площадок называется «Гнездо», она выполнена в виде жилища насекомых. Для малышей предусмотрены безопасные игровые комплексы.

При строительстве «Зоополиса» применялись натуральные материалы, а местный ландшафт гармонично вписан в площадки и зоны отдыха. Часть холмов засажена деревьями и кустарниками: они выполняют функцию шумоподавляющих экранов и создают необходимую приватность и тишину. В таких уголках расположены кресла и лежаки для отдыха. На территории всего комплекса установлены скамейки с зарядками для мобильных телефонов.

«Зоополис» располагается на территории бульвара и соединяет жилые дома и учебно-воспитательный комплекс. Он открыт не только для жителей жилого комплекса, но и для всех желающих.

В «ЭкоБунино» уже работает детский сад на 200 мест, получено разрешение на ввод в эксплуатацию совмещенного образовательного комплекса на 1025 мест и строится школа на 725 учащихся. Здесь также появится еще один отдельно стоящий детский сад на 200 малышей и образовательный комплекс, в состав которого войдет школа на 300 человек и дошкольное учреждение на 200 детей. А в 2021 году состоялось открытие комплекса для фигурного катания.

По словам исполняющего обязанности руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, инвесторы активно вкладывают средства в рекреационные и социальные проекты, а также в строительство образовательных учреждений.

«Так, до конца 2023-го в ТиНАО только за счет внебюджетных источников планируется завершить строительство нескольких объектов образования. Школу на 1200 учащихся построят в ЖК “Алхимово”, детский сад на 200 мест — в ЖК “Южное Бунино”, детский сад на 220 мест — в ЖК “Саларьево парк”. Также дошкольное образовательное учреждение на 220 мест появится в ЖК “Скандинавия. Кроме того, детский сад на 190 мест введут в эксплуатацию на территории ЖК “Борисоглебское”», — сообщил Владимир Жидкин.

Все объекты возводятся с учетом современных образовательных стандартов.

В детских садах создадут все условия для разностороннего развития детей. В зданиях оборудуют залы для занятий, кружковые, спальни, методические и медицинские кабинеты, раздевалки, буфеты, пищеблок полного технологического цикла. Будут оборудованы удобные выходы на улицу и игровые площадки.

Для учеников школ оборудуют универсальные и специализированные кабинеты с лабораториями. Проектами предусмотрены спортивные залы, медиатеки с зонами для индивидуальных и групповых занятий, пространства для внеклассных мероприятий. На пришкольных территориях обустроят физкультурно-спортивные площадки.

В 2024 году инвесторы планируют достроить восемь школ на 9425 мест и 13 детских садов на 3555 мест.

С момента присоединения территорий к столице в ТиНАО построено и введено в эксплуатацию 126 новых объектов образования. Всего к 2035 году в Новой Москве планируется построить около 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также примерно 100 культурно-досуговых объектов.

