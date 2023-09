23.09.2023 850 ochotników złożyło przysięgę wojskową

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

23 września br. na Polach Grunwaldu szef MON uczestniczył w święcie 16. Dywizji Zmechanizowanej oraz wielkiej przysiędze żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Żołnierze ukończyli szkolenie podstawowe w 1. Brygadzie Artylerii, 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej, 20. Brygadzie Zmechanizowanej, 15. Pułku Przeciwlotniczym oraz w 9. Batalionie Dowodzenia.

Program szkolenia obejmował zagadnienia, które przygotowują ich do działania na współczesnym polu walki. Dzięki temu nabyli umiejętności posługiwania się bronią oraz środkami łączności, przetrwania w terenie, musztry oraz realizowania innych zadań jakim sprostać musi żołnierz Wojska Polskiego.

“To ważne, aby odstraszyć agresora, żeby Rosja nie odważyła się wkroczyć do Polski. A jeśli do tego dodamy jeszcze fakt, że każdy centymetr polskiej ziemi jest broniony przez Wojsko Polskie, to mamy gwarancję bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Tak nie było przed 2015 rokiem. Ówczesny rząd koalicji PO-PSL zakładał obronę na linii Wisły, a więc chciał zostawić te tereny położone na wschód od Wisły na pastwę wroga”

– zaznaczył minister Błaszczak.

Uroczystości związane ze swiętem 16. Dywizji Zmechanizowanej było okazją do wręczenia żołnierzom odznaczeń i wyróżnień resortowych oraz złożenia podziękowań za ich codzienną służbę, także na granicy.

“To bardzo symboliczne, że właśnie tu na Polach Grunwaldu dziękujemy żołnierzom 16 Dywizji Zmechanizowanej za ich służbę. Bardzo dziękuję Panie i Panowie, żołnierze Wojska Polskiego, bardzo wam dziękuję za obronę granicy. Przed chwilą składaliście przysięgę, przysięgaliście bronić niepodległości i granic Rzeczypospolitej Polskiej. (…) Patriotyzm jest podstawą naszej wolności i niepodległości, nadaje przyszłości. Bardzo Państwu dziękuję za wychowanie sowich synów i swoich córek w poczuciu patriotyzmu. Serdecznie wszystkim dziękuję i życzę powodzenia”

– mówił minister.

Podczas pokazu dynamicznego żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej nowoczesny sprzęt, który w ramach procesu modernizacji Wojska Polskiego trafił do poległych jednostek. Zdolności obronne Dywizji zwiększają czołgi K-2, wyrzutnie rakietowe HIMARS oraz systemy przeciwlotnicze MAŁA NAREW.

Po zakończeniu przysięgi wojskowej szef MON złożył kwiaty przed Pomnikiem Zwycięstwa Grunwaldzkiego.

Obecnie w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej wchodzi osiem jednostek wojskowych: 9. Brygada Kawalerii Pancernej, 15. Brygada Zmechanizowana, 20. Brygada Zmechanizowana, 1 Brygada Artylerii, 15. Pułk Przeciwlotniczy, 16. Pułk Logistyczny, 16 Pułk Saperów oraz 9. Batalion Dowodzenia. Od 2 grudnia 2019 roku Dowództwo 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej funkcjonuje w Olsztynie.

Codzienność Dywizji to przede wszystkim intensywne szkolenie oraz wdrożenie do służby najnowszego sprzętu wojskowego, który w ramach modernizacji Wojska Polskiego trafił do naszych żołnierzy. Od ponad dwóch lat żołnierze Dywizji strzegą również bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej, powstrzymując napływ nielegalnych migrantów do naszej Ojczyzny.

