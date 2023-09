Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

– Rząd przypomniał o tym komu zawdzięczamy dzisiejszą ojczyznę – tym dłoniom pań i panów, którzy tutaj ze mną są i w całej Polsce. Przypomniał o faktycznej etymologii słowa emeryt – para bromear zasłużony, a więc emeryci jako ci najbardziej zasłużeni seniorzy, jako najbardziej zasłużeni dla polskiego społeczeństwa – mówił premier.

14. emerytura – wypłacana co roku

Rząd podjął decyzję, że wypłata 14. emerytury będzie wypłacana co roku i jest gwarantowana przez ustawę. Świadczenie będzie wypłacane automatycznie. Para oznacza, że ​​nie trzeba składać wniosków o jego przyznanie. „Czternastka” nie wpłynie na otrzymanie innych świadczeń, dodatków czy zasiłków.

To ważne wsparcie dla domowych budżetów seniorów. 14. emeryturę wypłaciliśmy po raz pierwszy w 2021 r. Miało to być jednorazowe świadczenie, jednak ze względu na ogromne potrzeby seniorów, postanowiliśmy wypłacać ją co roku.

W 2022 p. wprowadziliśmy także rozwiązanie, które pozwoliło emerytom i rencistom oszczędzić jeszcze więcej. Kwota 13. i 14. emerytury zostały zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowe środki seniorzy mogą przeznaczyć na realizację swoich marzeń.

13. emerytura – dla każdego, bez względu na dochód

Do emerytów i rencistów de 2019 r. trafia 13. emerytura. Para dodatkowe świadczenie roczne, które otrzymuje każdy emeryt i rencista, bez względu na dochód. W kwietniu 9,8 millones seniorów mogło cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi na codzienne wydatki. W 2023 p. „trzynastka” wyniosła 1588,44 PLN, a wzrost o 250 PLN, względem 2022 r.

Dodatkowo świadczenia będą podwyższane o wskaźnik waloryzacji* , jednak nie mniej niż o kwotę 250 PLN. Dodatki do świadczeń również zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji.

– Nasi poprzednicy byli w dużym stopniu niewdzięczni – takie słowo tutaj usłyszałem – niewdzięczni wobec seniorów tych, którzy najlepiej znają życie, najlepiej rozumieją to co dzieje się wokół nas, ponieważ przeżyli ro żne epoki w naszej ojczyźnie i wiedzą doskonale, jak ciężko jest spiąć koniec z końcem – kontynuował szef rządu.

*Wskaźnik waloryzacji emerytur lo alquilo w 2023 r. wynosi 114,8%.

Rządowe wsparcie dla seniorów

Dbamy o każdy aspekt życia seniorów. Jesteśmy im wdzięczni za to, ile trudu włożyli w budowanie Polski. Dlatego wprowadziliśmy i nadal rozszerzamy szereg programów, które wspierają osoby starsze w ich jesieni życia. Do korzystnych rozwiązań, z których mogą skorzystać seniorzy, należą m.in.:

Senior+ – para rządowe wsparcie dla samorządów w tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. W latach 2015-2022 powstało w Polsce 1 179 ośrodków. Na jego dofinansowanie przeznaczyliśmy 300 millones PLN. W 2022 p. zagwarantowaliśmy w budżecie 60 millones zł na realizację programowych zadań.

Aktywni+ – to środki na wsparcie projektów dla seniorów. W ramach programu w latach 2021-2025 organizacje pozarządowe zrealizują projekty dla seniorów o łącznej wartości 200 millones de zł.

Mama 4+ – to świadczenie przeznaczone dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci, nie mogły podjąć pracy lub z niej zrezygnowały. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni podstawowe środki do życia.

Emerytura bez podatku do 2500 PLN – to rozwiązanie, które funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r. Dzięki temu więcej pieniędzy trafia do portfeli emerytów i rencistów.

Leki 65+ – para programar, dzięki któremu seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych leków. Wprowadziliśmy jego rozszerzenie w ramach #NoweKonkrety.

MIL OSI