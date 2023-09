22.09.2023 Ministro Rau uczestniczył w tygodniu wysokiego szczebla rozpoczynającym 78. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Rau uczestniczył w tygodniu wysokiego szczebla rozpoczynającym 78. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ22.09.2023

W dniach 19-22 września br. Ministro Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau towarzyszył Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie w debacie generalnej otwierającej 78. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Szef polskiego MSZ odbył szereg spotkań dwustronnych i wielostronnych oraz uczestniczył w kilku wydarzeniach wysokiego szczebla. Wśród nich były m.in. spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej, wydarzenie ministerialne dot. zbrodni agresji i Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, jak również nieformalne spotkanie szefów dyplomacji państw Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Ministro Rau uczestniczył ponadto w spotkaniu trójstronnym w formacie Trojki OBWE oraz spotkaniu dla ministrów spraw zagranicznych państw transatlantyckich – na zaproszenie Sekretarza Stanu USA Antony Blinkena.

Wśród głównych tematów rozmów Ministra Raua z jego odpowiednikami oraz konsultacji z partnersami znalazły się: wielowymiarowy kryzys będący konsekwencją agresji rosyjskiej na Ukrainę, odpowiedzialność Rosji za jej zbrodnie, a także zasady skutecznego multilateralizmu. Szef polskiego MSZ rozmawiał także o globalnych rozwiązaniach promujących pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe, o prawach człowieka, a także o zrównoważonym rozwoju w kontekście przyszłorocznego Szczytu dla P rzyszłości.

Szef polskiej dyplomacji wskazał na globalne konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę w takich wymiarach jak humanitarny, żywnościowy, energetyczny czy finansowy. Przypomniał, że wymaga ona wielowymiarowej i zdecydowanej odpowiedzi społeczności międzynarodowej. Zaapelował o zintensyfikowanie współpracy w celu pociągnięcia Moskwy do odpowiedzialności za popełniane zbrodnie.

Nawiązując do głównego tematu tegorocznej sesji, tj. odbudowy zaufania i ponownego rozbudzenia globalnej solidarności poprzez przyspieszenie działań związanych z Agendą 2030 i celami zrównoważonego rozwoju, Ministro Rau przedstawił dokonania Polski w tym zakresie, jak też wyraził gotowość do dzie lenia się naszymi rozwiązaniami.

Podczas pobytu w Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji podpisał w imieniu Polski dwa ważne dokumenty. Pierwszym z nich jest umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych w sprawie utworzenia w Warszawie Przedstawicielstwa Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Obsługi Projektów. Drugi to porozumienie w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, dotyczące ochrony i zrównoważonego wykorzystania morskiej różnorodności biologicznej na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową.

