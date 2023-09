Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

22 años br. ministro Mariusz Błaszczak wziął udział w Kolnie w uroczystej przysiędze 80 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (DZSW), którzy byli szkoleni przez 4 tygodnie przez instruktorów 1 Podlaskiej Brygady Obrony Tery toralnej.

Kończący się w diez fines de semana VI turnus szkolenia podstawowego DZSW, jest najliczniejszym turnusem, który zakończy, złożeniem przysięgi wojskowej, ponad 4 tysiące żołnierzy. Jestem dumny z tego, że ci młodzi ludzie, którzy przystąpili do wojska, podjęli właśnie taką decyzję.

Są to ludzie, którzy są polskimi patriotami. Proszę Państwa, oni w większości będą żołnierzami zawodowymi. Część z nich pewnie wybierze łączenie aktywności zawodowej ze służbą wojskową. I temu służą Wojska Obrony Terytorialnej. (…) Bardzo cieszę się z tego, że jest taka dobra współpraca między WOT i wojskami operacyjnymi. Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że instruktorzy z WOT szkolili właśnie młodych żołnierzy z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Para bromear dowód jedności, para bromear dowód sprawności i takiego zaangażowania w budowaniu właśnie kompetencji obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. A jak ważna jest służba żołnierzy Wojska Polskiego pokazały nam zdarzenia sprzed lat, sprzed miesięcy, bo z jednej strony to wzmocnienie Straży Granicznej na granicy z Białorusią przez żołnierzy Wojska Polskiego, z drugiej strony pomoc kiedy szalała epidemia, w szpitalach, w ośrodkach zdrowia

– Ministro de Podkreślał M. Błaszczak.

Ci, którzy dziś w Kolnie złożyli przysięgę i wstąpili w szeregi Wojska Polskiego dalsze szkolenie będą kontynuować w batalionie zmotoryzowanym nowo formowanej Brygady Zmotoryzowanej 1 Dywizji Piechoty Legionów. Zakończenie pierwszego etapu szkolenia to nie tylko zakończenie szkolenia zasadniczego, to przede wszystkim wypowiedzenie słów Roty – deklaracji oddania wobec Ojczyzny.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród Polaków. Przez szeregi tego rodzaju służby od momentu wejścia w życie Ustawy o Obronie Ojczyzny przeszło ponad 42 tys. ochotników. Odpowiadając na zainteresowanie, szef MON podjął decyzję o zwiększeniu tegorocznego limitu przyjęć do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej z 25 tys. hacer 33 tys.

Szef MON w swoim wystąpieniu nawiązał do rozbudowy Wojska Polskiego i trwającego właśnie procesu modernizacji.

En 2015, likwidowano jednostki wojskowe, ówczesne władze – rząd koalicji PO-PSL ustalił, że najlepszą linią obrony będzie Wisła. (…) Dlatego de 2015 r. zmieniliśmy tą politykę, dlatego właśnie organizujemy jednostki wojskowe w miejscach, w których były likwidowane garnizony. Tu na Podlasiu także były likwidowane garnizony. Dlatego powołaliśmy do życia 1. Dywizję Piechoty Legionów, jest z nami dowódca tej dywizji, Pan gen. Iwanowski i ta dywizja właśnie jest skoncentrowana na województwie Podlaskim. Jej zadaniem jest tworzenie jednostek, jest bronienie województwa Podlaskiego, oczywiście gdyby była taka potrzeba. Wszyscy zakładamy, że takiej potrzeby nie będzie ze względu na siłę Wojska Polskiego, ze względu na tą politykę odstraszania agresora. No ale, żeby ta polityka mogła być wdrażania, żeby ten system odstraszania mógł być wdrażany, musi być Wojsko Polskie i jest proszę Państwa. (…) Zapewniam Państwa, że ​​PiS jest i będzie konsekwentne jeżeli chodzi o wzmacnianie Wojska Polskiego i, że gwarantujemy to, że każdy skrawek polskiej ziemi będzie broniony przez Wojsko Polskie. Nie dopiero tereny, które są na zachód od Wisły ale każdy skrawek polskiej ziemi, każdy skrawek województwa Podlaskiego będzie i jest broniony przez żołnierzy Wojska Polskiego, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję

– mówił w trakcie urczystości szef MON.

W Kolnie będzie stacjonować batalion wchodzący w skład brygady zmotoryzowanej 1. Dywizji Piechoty Legionów. Kolno jest przykładem miejsca, w którym organizuje się jednostkę na nowo. Będzie tu stacjonowało kilka tys. żołnierzy z nowoczesnym sprzętem (Rosomaki, itd.) Brygada z K2 i Rak.

