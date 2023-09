Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

22 września br., ministro Mariusz Błaszczak otworzył w Kolnie konferencję „Bezpieczny Wschód”, w której udział wzięli samorządowcy ze wschodniej części Polski, m. burmistrz Kolna, wicestarosta olecki, burmistrz Czarnej Białostockiej. Tematem debaty było bezpieczeństwo regionu i nowo tworzone jednostki wojskowe.

Rozpoczynając wystąpienie szef MON zwrócił uwagę na podejście obecnego rządu do spraw związanych z bezpieczeństwem Polski i obroną polskich granic.

W odróżnieniu od tych, którzy Polską rządzili do 2015 r., którzy zdecydowali, że Polska będzie broniona na rzece Wiśle, rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienił te plany. Polska jest broniona na granicach. Każdy skrawek polskiego terytorium jest broniony przez żołnierzy Wojska Polskiego. (…) Dokument, który ujawniłem, za co jestem tak krytykowany przez polityków opozycji, był i jest dzisiaj dokumentem Historycznym. Natomiast bromea sobre wielkim świadectwem podejścia ówczesnych władz do bezpieczeństwa w naszej Ojczyźnie

– zaznaczył szef MON.

El Ministro M. Błaszczak zwrócił także uwagę na duże zainteresowanie Polaków służbą w Wojsku Polskim.

Bardzo się cieszę z dużego zainteresowania służbą w Wojsku Polskim. W dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej mamy już ponad 42 000 żołnierzy, a przecież dobrowolna zasadnicza służba wojskowa funkcjonuje od 18 miesięcy. Większość tych żołnierzy jest już żołnierzami zawodowymi Wojska Polskiego. Część spośród nich jest żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, łączą aktywność zawodową ze służbą wojskową. (…) Służba wojskowa jest bardzo ważna dla lokalnych społeczności. Dzisiaj bezpośrednio po przysiędze miałem sposobność porozmawiania z przedstawicielami władz samorządowych, tu z województwa podlaskiego i województwa warmiński-mazurskiego. Zgodni byliśmy co do tego, że jest to impuls też rozwojowy dla lokalnej społeczności

– poinformował szef MON.

Mówiąc o budowaniu całego systemu bezpieczeństwa w regionie, szef MON zwrócił uwagę na potrzebę współpracy lokalnych społeczności i przedstawicieli lokalnych władz z Wojskiem Polskim.

Chciałbym przedstawicielom samorządów lokalnych serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę. Razem osiągnęliśmy wiele i razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Más zności lokalnej, to są mismo korzyści. Nie widzę tu żadnych zagrożeń, wyłącznie korzyści rozwojowe dla Polski lokalnej, korzyści dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny

– podkreślał szef MON.

