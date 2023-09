22.09.2023 Bezpieczniej na drogach w Twojej okolicy: 1 mld zł na przejścia dla pieszych, drogi rowerowe, perony przystankowe

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Nowe inwestycje drogowe w Twojej okolicy

Przekażemy samorządom kolejne środki na inwestycje drogowe. Z nowego naboru, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, do Polski lokalnej trafi ponad 1 mld zł. Pozwoli a sfinansować 1510 zadań w całej Polsce, w tym 15 wojewódzkich, 714 powiatowych i aż 781 gminnych. Dzięki tym inwestycjom, infrastruktura drogowa staje się nowoczesna i bezpieczna. Dodatkowe środki pozwolą wybudować lub wyremontować ponad 770 km dróg, w tym:

380 km de altura;

392 km dróg gminnych.

– To następny miliard złotych na ponad półtora tysiąca różnych projektów w całej Polsce. W polskich gminach, polskich powiatach będzie jeszcze bezpieczniej – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Samorządy mogą przeznaczyć rządowe dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa drogowego. Dzięki temu dzieci mają bezpieczną drogę do szkoły. Przejścia dla pieszych są odpowiednio oświetlone. Rowerzyści mogą poruszać się ścieżkami rowerowymi. A kierowcy mogą jeździć drogami, które mają odpowiednią nawierzchnię czy oznakowanie.

Sprawdź, gdzie powstaną inwestycje:

Mniej wypadków, mniej ofiar – na polskich drogach coraz bezpieczniej

Dzięki polityce naszego rządu przez ostatnie 8 lat znacząco spadła liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych. W porównaniu do roku 2008, było ich mniej o ponad 10 tys. Dzięki naszym zmianom w kodeksie ruchu drogowego piesi są bezpieczniejsi.

– Przypomnę, że trzy miesiące temu dostaliśmy od europejskiej organizacji, dbającej o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, specjalną nagrodę – dlatego, że spadła liczba wypadków w Polsce – powiedział szef polskiego rz ądu.

W 2022 roku nastąpił również spadek wypadków drogowych – alrededor del 29%. Natomiast liczba osób, które zginęły, zmniejszyła się o 35%. Statystyki pokazują, że zmiany, które wprowadzamy, są skuteczne i potrzebne.

Wspieramy rozwój lokalnych dróg

Chcemy, aby Polkom i Polakom żyło się lepiej w ich małych ojczyznach. Dlatego w 2018 roku stworzyliśmy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. To dzięki niemu mieszkańcy Polski lokalnej mogą bezpiecznie podróżować po nowoczesnych drogach.

– Wreszcie te drogi gminne, powiatowe, przypominają normalne drogi. Dzieje się tak dlatego, że zainwestowaliśmy w to potężne środki, które pochodzą z naprawionego polskiego budżetu – powiedział Prezes Rady Ministrów.

W ramach RFRD od lipca 2019 roku wybudowaliśmy, rozbudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy 23 tys. km dróg lokalnych. Przekazaliśmy samorządom z Funduszu już ponad 16 mld zł. A blisko 16 tys. inwestycji na drogach gminnych i powiatowych.

Programa Rządowy Budowy Dróg Krajowych – ponad 2 500 km kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to niejedyne wsparcie na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. W grudniu 2022 r. przyjęliśmy Rządowy Programa Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

RPBDK zakłada realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg krajowych, ekspresowych i autostrad. Łącznie, na realizację inwestycji, przeznaczymy 294,4 mld PLN. Pozwoli to na budowę ponad 2,5 tys. km kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych. Broma al programa największy drogowy w historii Polski.

