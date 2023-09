Энергокоты и пеликан: какие граффити появились на трансформаторных подстанциях столицы в этом году

Source: MIL-OSI Russian Language News

В этом году на столичных подстанциях появились 23 граффити. Стены зданий украсили изображения пеликана, энергокотов и ярких персонажей, показывающих, как делать вычисления на калькуляторе, пользоваться циркулем и линейкой-треугольником. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Рисунки наносили профессиональные художники в соответствии с согласованным макетом и учетом пожеланий жителей района, где располагаются объекты.

22 подстанции АО «Объединенная энергетическая компания» (АО «ОЭК») оформили в рамках художественного проекта, посвященного Году педагога и наставника.

На здании трансформаторной подстанции, расположенной на Ленинградском проспекте, изобразили пеликана — это символ милосердия, самопожертвования и родительской любви. Птица является эмблемой Года педагога и наставника и ежегодного конкурса «Учитель года России».

На стене другой подстанции неподалеку «поселились» главные символы телеграм-канала АО «ОЭК» — энергокоты, которые каждый день помогают подписчикам разбираться во всех тонкостях энергетики и особенностях наружного освещения. Оба рисунка были разработаны при участии учеников школы № 1551.

На строении 21 а на Южнобутовской улице появились граффити на тему математики — яркие персонажи указывают на формулы, цифры, делают вычисления на калькуляторе и демонстрируют, как пользоваться циркулем и линейкой-треугольником.

Здание трансформаторной подстанции по адресу: 3-я Парковая улица, владение 63 украсило изображение библиотеки, где персонажи с удовольствием проводят время за чтением, уютно устроившись в креслах или забравшись на огромные стопки книг.

На стене трансформаторной подстанции по адресу: Зеленоград, корпус 1011 строение 1 разместили граффити с химиками, которые проводят опыты и эксперименты.

Благодаря еще одному красочному муралу трансформаторная подстанция ПАО «Россети Московский регион» в парке «Сокольники» превратилась в кирпичный домик, увитый плющом.

Граффити появляются на столичных объектах топливно-энергетической инфраструктуры уже не первый год. Они помогают формировать уникальный архитектурный облик столицы и расставлять выигрышные визуальные акценты. Рисунки напоминают о значимых для нашей страны людях, выдающихся личностях и героях, прославляют российскую науку, важнейшие исторические события, культуру и искусство.

Художники подбирают цвета будущего изображения в соответствии с оформлением прилегающей инфраструктуры: зданий, детских площадок и других объектов, чтобы рисунок на трансформаторной подстанции гармонировал с ними.

Согласно постановлению Правительства Москвы от 16 июля 2019 года, в столице нельзя самовольно наносить рекламные рисунки и граффити. Решение по согласованию граффити принимает Межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве.

На сегодняшний день в Москве насчитывается более 800 согласованных изображений.

