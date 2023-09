Финансовые новости: Банк России предлагает усилить региональную специфику в ценовом справочнике по ОСАГО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В справочник запчастей планируется включать сведения о ценах, рассчитанных не только на основе данных по Москве и Московской области, как сейчас, но и с учетом анализа рынка на других территориях. Это позволит приблизить выплаты в регионах к реальной рыночной ситуации. Такие изменения предусмотрены проектом указания регулятора.

В настоящее время во всех субъектах при определении выплаты по ОСАГО фактически учитывается стоимость детали в Москве и области с поправкой на региональный коэффициент. Такой порядок не всегда отражает особенности ценообразования на той или иной территории. Например, в Приморском крае и других регионах Дальнего Востока есть специализированные каналы поставки запасных частей для автомобилей с правым расположением руля, доля которых высока в указанных субъектах. Также формируются каналы поставок запасных частей по параллельному импорту в других регионах России. Регулятор предлагает расширить список регионов, для которых в справочник будут включаться местные цены, и рассчитывать выплаты с учетом стоимостной специфики этих территорий. При этом профессиональное объединение страховщиков (Российский союз автостраховщиков), которое формирует справочник, не сможет исключать из списка ранее включенные в него субъекты. Для территорий, не попавших в список таких регионов, стоимость детали будет рассчитываться из минимальной цены запчасти среди стоимостей для всех регионов из списка, которую, как и сейчас, нужно будет умножить на региональный коэффициент. Кроме того, допускается при расчете регионального коэффициента по наиболее повреждаемым деталям учитывать срок их доставки в пределах 30 календарных дней, а не 14. Новация не повлияет на действующие сроки и порядок выплат компенсации по ОСАГО. При подготовке итогового документа Банк России учтет замечания и предложения, которые поступят до 21 октября включительно. Фото на превью: Memory Stockphoto / Shutterstock / Fotodom

