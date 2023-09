Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет в Москве в седьмой раз

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве 23 сентября открывается Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Для горожан будет работать более 130 площадок, на которых они смогут поучаствовать в различных мероприятиях, а также узнать много нового об эффективном управлении личными финансами и обеспечении безопасности в этой сфере.

О наиболее интересных событиях предстоящего фестиваля рассказываем в нашем материале.

Куда пойти всей семьей?

Центральная площадка для семейного досуга традиционно откроется в Московском центре качества образования (Семеновская площадь, дом 4). Там пройдут лекции, деловые игры, будет организована выставка Банка России. Все желающие смогут принять участие в командном квизе по финансовой грамотности. В рамках программы мероприятий состоится выступление топ-менеджера и предпринимателя Ольги Зоновой. Для участников фестиваля на протяжении всего дня будут проводить консультации представители налоговой службы, Роспотребнадзора и Социального фонда России.

Чтобы правильно использовать все преимущества, которые предоставляют современные финансовые инструменты, необходимо постоянно повышать свой уровень знаний в этой сфере. В этом уверены эксперты Центра финансовой грамотности города Москвы. Поэтому одна из фестивальных площадок организована в Университете Правительства Москвы (улица Сретенка, дом 28) для молодежи и экономически активного населения.

Насыщенная познавательная программа с лекциями, мастер-классами, деловыми играми, квизами и встречами с популярными финансовыми блогерами позволит узнать много интересного из сложного мира финансов. Ведущие эксперты в простой и доступной форме расскажут о том, как правильно вести семейный бюджет, начать инвестировать, открыть собственное дело, избежать уловок мошенников или воспользоваться господдержкой при покупке жилья.

На площадке пройдут мастер-классы по финансовой психологии и налогообложению самозанятых граждан. Посетители смогут поиграть в настольные игры, посоревноваться в квизе. Кроме того, организаторы помогут измерить личный уровень финансовой грамотности: на портале «Открытый бюджет города Москвы» с 23 сентября можно будет пройти финансовый чекап. По результатам теста каждый получит на электронную почту набор персональных рекомендаций и сможет самостоятельно построить план дальнейшего просвещения в этой сфере.

Площадка фестиваля в Университете Правительства Москвы начнет работу в 13:00. Регистрация на мероприятия открыта до 15:00 22 сентября по ссылке.

Впервые в рамках фестиваля совместно с сетью кинотеатров «Москино» пройдет финансовый кинолекторий «Берегись автомобиля. Уроки финансовой грамотности от киногероев». Вместе с экспертом участники проанализируют финансовое поведение героев картины и узнают, как выбрать страховой продукт, какие расходы необходимо учитывать при покупке автомобиля, кто такие самозанятые и всегда ли благотворительность приносит пользу.

Мероприятие пройдет в кинотеатре «Москино Музейный» (Зубовский бульвар, дом 2, строение 7) 23 сентября в 14:00. Регистрация доступна по ссылке.

Школы и колледжи Москвы в рамках фестиваля подготовили свои мероприятия. К ним могут присоединиться все желающие повысить свой уровень финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Список площадок и программа мероприятий доступны на интерактивной карте.

Польза для всей семьи: как прошла неделя финансовой грамотности в рамках Московского урбанфорумаТовары, услуги, семейный бюджет: младшим школьникам рассказали о финансовой грамотности

Предпринимателями не рождаются, предпринимателями становятся

Еще одной площадкой фестиваля станет павильон «Умный город» на ВДНХ (проспект Мира, дом 119, строение 461). Здесь пройдут мероприятия для юных предпринимателей. Главным событием станет презентация третьего сезона общественного просветительского проекта «Mos. МШУ», направленного на поддержку и развитие молодежного предпринимательства среди учащихся московских школ и колледжей. Ребята смогут пообщаться с наставниками и резидентами этого проекта, познакомиться с успешными кейсами, узнают о финансовом планировании и наиболее распространенных ошибках, с которыми сталкиваются начинающие бизнесмены. Участников ждет погружение в тему предпринимательства, знакомство с новыми профессиями, трендами и рынками будущего.

Фестиваль в московских вузах: не только для студентов

Московские вузы — постоянные партнеры фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры. В этом году к просветительскому марафону присоединились семь высших учебных заведений. Каждый из вузов подготовил разнообразную образовательную программу, причем не только для студентов и преподавателей.

Так, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) приглашает москвичей старшего поколения посетить культурный центр вуза (Покровский бульвар, дом 11, строение 6). На площадке центра участники вместе с экспертами обсудят вопросы мошенничества, ведения семейного бюджета и выбора банковских вкладов. Изюминкой программы станет спектакль театра НИУ ВШЭ «Предложение» по пьесе А.П. Чехова.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации ждет столичные семьи на своей площадке (улица Академика Анохина, дом 2, корпус 5). Академия подготовила обширную программу на любой вкус. Для самых маленьких организованы квест-игра, ребусы, чтение сказок, просмотр просветительских мультфильмов и выставка рисунков. Ребят постарше ждут занятия в компьютерных классах на тему «Информатика в домашних финансах», финансовый диктант, квиз и задания пригласительного этапа Московской олимпиады по финансовой грамотности. Взрослые посетители смогут поучаствовать в тренингах и семинарах. А для школьных учителей пройдет методический круглый стол.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Ленинские горы, дом 1, строение 46, 3-й учебный корпус) приглашает горожан на лекции по наследственному праву и вопросам налогообложения физических лиц. Для посещения мероприятий нужно зарегистрироваться по ссылке.

Финансы в искусстве, в стихах и сквозь века: лучшие работы участников юбилейного конкурса проектов «Бюджет для граждан»Конкурсы, интерактивы, тематический поезд: как Москва повышает финансовую грамотность горожанМосквичам рассказали о современных финансовых пирамидахНадежная защита финансов: для москвичей провели интерактивную лекцию по киберграмотности

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры проходит в столице ежегодно начиная с 2017-го. В 2022-м его участниками стали свыше 230 тысяч человек. Организаторы фестиваля — Департамент финансов Москвы, Департамент науки и образования Москвы и Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу.

Участие в мероприятиях бесплатное. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрены онлайн-трансляции на сайте фестиваля. Там же доступна интерактивная карта с указанием площадок. Все новости о фестивале будут публиковаться в телеграм-канале «Открытый бюджет Москвы».

