Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С января по июль этого года объем отгрузок столичных производителей обуви увеличился на 12,7 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.

«За первые семь месяцев 2023 года обувные фабрики города нарастили поставки на 12,7 процента в годовом выражении, доведя объем отгруженной продукции до отметки в 10,5 миллиарда рублей», — рассказал исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В столице работает более 200 предприятий легкой промышленности, на которых заняты свыше 10 тысяч человек. Они производят одежду, обувь, изделия из текстиля, кожи и меха и другие товары.

«За отчетный период московские производители изготовили 1,75 миллиона пар обуви, что более чем в два раза превышает показатель января — июля прошлого года», — отметил исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Размещение промышленных площадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Cегодня предприятия легкой промышленности могут воспользоваться более чем 20 инструментами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных мер.

В городе работает свыше четырех тысяч промышленных предприятий, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Среди крупнейших перспективных проектов — кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтический кластер, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем, расположенный на территории индустриального парка «Руднево».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно получить на сайте economy.mos.ru.

Сергей Собянин и Денис Мантуров приняли решение о создании федерального центра беспилотных авиасистем в «Рудневе»

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI